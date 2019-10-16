Bé trai sinh non đẻ bọc điều, nhăn nhó không muốn ra ngoài cực đáng yêu

Thế giới 16/10/2019 11:51

Đoạn clip bé sơ sinh đẻ bọc điều nhăn nhó không muốn ra ngoài đã thu hút hàng triệu lượt xem. Cư dân mạng cho rằng cậu bé sau này chắc chắn sẽ vô cùng may mắn trong cuộc sống.

 

Thông thường khi chuyển dạ, cổ tử cung của người mẹ đã mở, tạo ra áp lực cho buồng ối. Áp lực này tương đối lớn, nên gần như chắc chắn màng ối sẽ vỡ, nước ối chảy ra ngoài. Vậy nên tình trạng trẻ sơ sinh đẻ bọc điều là hiện tượng cực kỳ hiếm gặp. Cứ khoảng 80.000 ca sinh trên thế giới thì mới có một ca bé sơ sinh còn nguyên trong túi ối

Clip Em bé đẻ bọc điều nhăn nhó không muốn ra ngoài

Mới đây, các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Phúc Kiến tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã vô cùng bất ngờ khi chứng kiến một bé trai chào đời trong túi ối còn nguyên.

Theo The Sun, bé trai này chào đời ngày 16/7 vừa qua. Mẹ của bé năm nay đã gần 40 tuổi. Suốt 8 năm sau khi kết hôn, người phụ nữ này không thể sinh nở tự nhiên nên đã tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm. 

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Bé trai nhăn nhó khi được bác sĩ đưa ra khỏi bụng mẹ - Ảnh: The Sun

Vài tuần trước ngày dự sinh, thai phụ thường xuyên đau bụng và bị chảy máu. Cô lập tức đến bệnh viện kiểm tra. Qua xét nghiệm, bác sĩ phụ sản phát hiện đứa trẻ trong bụng bị ngôi thai ngược. Ngoài ra, em bé còn bị chèn dây rốn, có nguy cơ gây ra các biến chứng nguy hiểm cho thai nhi.

Vì vậy các bác sĩ đã quyết định cho thai phụ sinh mổ để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con. Tuy nhiên khi cậu bé chào đời, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc khi thấy em bé còn nguyên trong túi ối. Dường như cậu bé không hề biết rằng mình đã đến với thế giới nên vẫn thản nhiên ngủ ngon, mặt nhăn nhó một cách vô cùng đáng yêu.

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Em bé quá đáng yêu khiến các bác sĩ thích thú - Ảnh: The Sun

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã nhận về nhiều bình luận từ cộng đồng mạng.

"Em bé đáng yêu quá"; "Chúc mừng mẹ tròn con vuông nha"; "Cưng xỉu luôn"; "Con đang trong bụng mẹ ấm áp quá trời mà tự nhiên bị bắt ra ngoài"; "Bác sĩ kỳ quá người ta đang ngủ ngon mà"; "Theo quan niệm của người Á Đông thì đẻ bọc điều rất may mắn đó"...

Clip bé trai 10 tuổi đánh đấm mẹ như bao cát khiến dân mạng bức xúc

Clip bé trai 10 tuổi đánh đấm mẹ như bao cát khiến dân mạng bức xúc

Sau khi xem clip bé trai 10 tuổi đánh mẹ, nhiều cư dân mạng cho rằng có lẽ người mẹ đã dành cho con những thứ tốt nhất nhưng lại quên dạy con phải biết ơn.

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