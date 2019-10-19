Xôn xao cặp đôi 'ông cháu' ở Nhật Bản: Nữ chính mới 15 tuổi, ước mơ có em bé

Bất chấp những lời gièm pha và chỉ trích, thiếu nữ 15 tuổi vẫn tự hào khoe tình yêu với người đàn ông 53 tuổi. Hình ảnh về cặp đôi "ông cháu" hiện vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Người ta có câu "Tình yêu không phân biệt tuổi tác", thế nhưng giữa người nam và người nữ nếu chênh lệch tuổi quá lớn đôi khi vẫn phải nhận những ánh mắt không mấy thiện cảm từ người xung quanh.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao bàn tán về một cặp đôi "ông cháu" mới ở Nhật Bản. Thiếu nữ tên Micchan 15 tuổi công khai quan hệ tình cảm với một người đàn ông 53 tuổi.

Cặp đôi 'ông cháu' thể hiện tình cảm vô cùng táo bạo thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh: Twitter

Trong phần giới thiệu trên trang cá nhân, Micchan không ngại ngần tuyên bố việc đang yêu một người đàn ông hơn mình đến 38 tuổi. Tình yêu bắt đầu từ tháng 3/2018. Cả hai còn tính đến chuyện kết hôn vào tháng 4/2021. Cô gái cũng tiết lộ thêm rằng đã nhận được nhẫn đính hôn của người yêu.

"Các cặp đôi đang yêu ơi, hãy thoải mái theo dõi tình yêu nồng nhiệt của chúng tôi. Tôi mơ ước một ngày nào đó sẽ có em bé. Tôi đã nhận được nhẫn đính hôn và sự chúc phúc từ bố mẹ", cô gái trẻ viết hẳn điều này trên Twitter cá nhân.

Micchan không ngại đăng ảnh hôn môi bạn trai khiến nhiều người "nóng mắt". Nhiều người e ngại rằng, với việc thể hiện tình cảm táo bạo, cộng thêm ước nguyện sinh em bé của cô gái thì có lẽ cặp đôi "ông cháu" này không dừng lại ở tình yêu trong sáng. Điều này thật sự đáng lo ngại đối với thiếu nữ đang tuổi cắp sách đến trường.

Thiếu nữ 15 tuổi ôm hôn bạn trai 53 tuổi - Ảnh: Twitter

"Dẫu biết mọi người đều được tự do yêu đương nhưng việc người đàn ông 53 tuổi yêu cô gái 15 tuổi thật khó mà chấp nhận nổi"; "Cô gái còn đang đi học mà đã yêu người hơn mình tận 38 tuổi ư"; "Nhìn ảnh cặp đôi hôn nhau mà tôi nổi da gà";..., dân mạng bình luận.

Sau khi có quá nhiều bình luận chỉ trích từ cư dân mạng dành cho tình yêu của mình, Micchan đã xóa tài khoản Twitter. Tuy nhiên, câu chuyện tình yêu của cô vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn mạng xã hội.

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