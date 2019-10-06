Cặp đôi 'bà cháu' vợ 72, chồng 19 tiết lộ tình yêu hạnh phúc, chuyện phòng the mặn nồng

Cặp vợ chồng lệch tuổi gặp nhau lần đầu tiên trong đám tang con trai của người vợ. Dù chênh nhau đến 53 tuổi nhưng cả hai vẫn vô cùng hạnh phúc.

Từ trước đến nay, chuyện tình yêu của những cặp vợ chồng lệch tuổi luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đặc biệt, chuyện "phi công trẻ" lái "máy bay bà già" thường gây ra nhiều tranh cãi. Cách đây 3 năm, đám cưới giữa cụ bà 72 tuổi và chàng trai 19 tuổi ở Mỹ từng khiến dư luận chấn động. Cô dâu là bà Almeda Errell, còn chú rể là Gary Hardwick. Theo chia sẻ của chàng trai trẻ, ngay từ lần gặp đầu tiên vào năm 2016 anh đã bị thu hút bởi đôi mắt xanh của bà Almeda. Mặc dù tuổi còn khá trẻ nhưng vẻ ngoài và tính cách của Gary Hardwick lại chững chạc hơn so với bạn cùng tuổi. Chính anh cũng thừa nhận rằng bản thân thường bị thu hút bởi những người phụ nữ lớn tuổi. Trước khi đến với bà Almeda, anh từng yêu một người phụ nữ 77 tuổi.

Cặp vợ chồng lệch tuổi gặp nhau vào năm 2016, trong đám tang con trai bà Almeda - Ảnh: Internet Bà Almeda đã không ít lần kể về quá trình yêu đương và kết hôn của mình với các phương tiện truyền thông. Theo đó, sau khi gặp Gary ở đám tang con trai mình, bà luôn nhung nhớ dù biết đó là bạn của cháu bà. Một thời gian sau, 2 người gặp lại và bắt đầu yêu đương. Khi cặp đôi kết hôn ngay sau 2 tuần hẹn hò, một số người trong gia đình đã ngăn cản kịch liệt. Cả hai quyết định kết hôn chỉ sau 2 tuần chính thức yêu nhau - Ảnh: Internet Tuy nhiên, sau 3 năm kết hôn, cặp đôi đũa lệch vẫn sống hạnh phúc và yêu nhau thắm thiết. Mỗi ngày, hai vợ chồng vẫn chia sẻ với nhau về mọi thứ, Gary thường xuyên nấu ăn cho vợ. Anh chàng không ngần ngại dùng khăn lau miệng cho vợ sau bữa ăn, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào.

Dù không phải tất cả người thân đều chấp nhận nhưng cặp đôi vẫn đến với nhau - Ảnh: Internet Một trong những nguyên nhân giúp cặp đôi luôn hạnh phúc trong cuộc hôn nhân lệch tuổi này chính là sự hoà hợp về tình dục. Dù vợ già chồng trẻ, cả hai không có khoảng cách trong tình dục, mọi thứ đều tuyệt vời và đầy đam mê. Hiện tại, cặp đôi vô cùng hạnh phúc và hoà hợp về chuyện chăn gối - Ảnh: Internet “Lần đầu của chúng tôi là vào đêm tân hôn, nó là một trải nghiệm tuyệt vời. Đó là sự kết nối sâu sắc, cô ấy là một người yêu hoàn mỹ”, Gary hạnh phúc chia sẻ về lần đầu tiên của cả hai trên tờ Daily Mail.

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