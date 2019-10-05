Cặp đôi 'mây mưa' trên sân thượng bảo tàng nghệ thuật giữa thanh thiên bạch nhật

Cặp đôi làm chuyện ấy trên sân thượng bảo tàng nghệ thuật còn đeo mặt nạ che kín mặt nhằm che giấu danh tính. Chứng tỏ họ đã lường trước được hành động phản cảm của mình có thể lọt vào tầm mắt người khác nhưng vẫn cố tình làm.

Hành vi làm chuyện ấy nơi công cộng chẳng những vi phạm đạo đức mà còn vi phạm pháp luật. Tuy bị mọi người lên án kịch liệt nhưng có vẻ một số người vẫn không thèm để tâm, tiếp tục tái diễn hành vi phản cảm này.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip đôi nam nữ đang làm chuyện ấy trên sân thượng của Bảo tàng Nghệ thuật Đài Nam 2, thuộc thành phố Đài Nam, Đài Loan.

Đôi nam nữ làm chuyện ấy trên sân thượng - Ảnh: CNT News

Dù đang ban ngày ban mặt nhưng cặp đôi dường như chẳng hề quan tâm. Đôi nam nữ khỏa thân hoàn toàn, thản nhiên làm chuyện ấy như đang ở phòng riêng của mình. Những tưởng hành động riêng tư của mình không ai phát hiện, đôi nam nữ không ngờ một người ở tòa nhà đối diện đã chứng kiến toàn bộ vụ việc. Dù khoảng cách ở rất xa nhưng hành vi phản cảm này vẫn gây bức xúc, khó chịu.

Chẳng những vậy, cặp đôi còn đeo mặt nạ che kín mặt nhằm che giấu danh tính. Chứng tỏ họ đã lường trước được hành động phản cảm của mình có thể lọt vào tầm mắt người khác nhưng vẫn cố tình làm. Việc này càng khiến cho những người chứng kiến thêm phẫn nộ.

Những hình ảnh này hiện đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Đài Loan và nhận về rất nhiều bình luận chỉ trích.

"Mấy người này bị bệnh thần kinh hả? Chứ người bình thường chẳng ai làm vậy cả"; "Biết rõ có người nhìn mà vẫn 'biểu diễn', đúng là không bình thường"; "Chắc muốn tìm cảm giác mạnh đây mà"; "Làm chuyện ô uế ngay trên bảo tàng nghệ thuật, thật quá đáng!"; "Khách sạn bây giờ đắt đỏ quá hả mà phải làm chuyện ấy trên sân thượng giữa thanh thiên bạch nhật"; "Thật ghê tởm"..., dân mạng bình luận.

Theo CNT News, sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, cảnh sát Đài Loan đã vào cuộc điều tra. Hiện chàng trai đã bị bắt giữ, còn cô gái vẫn chưa xác định được danh tính. Đôi nam nữ có thể bị cáo buộc thực hiện hành động phản cảm nơi công cộng và phá hoại cảnh quan tại địa điểm du lịch.

Đôi nam nữ mây mưa trên bãi biển mặc kệ ánh nhìn kỳ thị của mọi người xung quanh Chứng kiến cảnh tượng đôi nam nữ mây mưa trên bãi biển, nhiều du khách đã tỏ thái độ phẫn nộ nhưng cặp đôi vẫn mặt dày "hành sự" nốt.

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