Cụ bà 67 tuổi thụ thai tự nhiên, hạ sinh bé gái cho chồng 68 tuổi

Thế giới 29/10/2019 11:17

Câu chuyện hy hữu về người phụ nữ 67 tuổi thụ thai tự nhiên, hạ sinh con gái cho chồng 68 tuổi đang thu hút sự quan tâm cực lớn của dư luận Trung Quốc.

Khi phụ nữ qua 40 tuổi thường rất khó để mang thai tự nhiên. Đến tuổi 50 thì cơ hội sinh nở gần như bằng không vì người phụ nữ đã bước vào giai đoạn mãn kinh. Thế nhưng mới đây, một cụ bà ở Trung Quốc đã khiến mọi người kinh ngạc tột độ khi mang thai tự nhiên và sinh con ở tuổi 68. Câu chuyện hy hữu thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.

cau chuyen hy huu 1
Bà Tian sinh con ở tuổi 67 - Ảnh: Sohu

Theo Sohu, bà Tian (67 tuổi) đã sinh cho chồng là ông Huang (68 tuổi) một cô con gái kháu khỉnh bằng phương pháp sinh mổ tại Viện Phụ sản và Sức khỏe Trẻ em, thuộc Bệnh viện Sơn Đông, Trung Quốc hôm 25/10 vừa qua.

Lúc đầu, bác sĩ cho rằng bà Tian đã thụ tinh trong ống nghiệm, vì ở tuổi của bà thì việc mang thai tự nhiên là không thể. Tuy nhiên, ông Huang khẳng định đứa trẻ đã đến với hai vợ chồng hết sức tự nhiên, không hề có sự cưỡng cầu nào.

Bé gái của họ nặng 2,6 kg, sức khỏe đã ổn định. Cặp vợ chồng đặt tên con là Tianci, nghĩa là "trời ban". 

Tuy nhiên, việc sinh con ở tuổi này đã khiến vợ chồng ông Huang xích mích với con trai và con gái. Con gái lớn 42 tuổi đã cắt đứt mối quan hệ với bố mẹ. Trong ngày bà Tian sinh nở cũng chỉ có ông Huang túc trực chăm sóc.

Ông Huang là một luật sư, còn bà Tian là bác sĩ trước khi nghỉ hưu. Họ có lương hưu và có thể nuôi con gái mà không cần nhờ cậy ai.

cau chuyen hy huu 2
Ông Huang hồi hộp trước cửa phòng sinh - Ảnh: Sohu

Năm 2015, bà Tian được chẩn đoán bị chứng huyết ứ. Bà đã uống thuốc bổ một thời gian dài. Đến năm 2018, bà Tian bị bệnh nhồi máu não. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bà đã dùng một số loại thuốc thúc đẩy lưu thông máu và loại bỏ ứ máu. Uống thuốc không bao lâu thì bà bỗng có kinh nguyệt sau một thời gian dài mãn kinh.

Tháng 1 năm nay, bà Tian cảm thấy khó chịu trong người nên đã đến bệnh viện kiểm tra. Bà hoàn toàn sững sờ khi nghe bác sĩ thông báo mình đã mang thai. 

Do tuổi đã cao nên bà Tian định bỏ thai. Tuy nhiên người chồng khăng khăng muốn giữ đứa bé, cộng thêm các bác sĩ nói sức khỏe của bà khá tốt nên bà đã quyết định giữ lại đứa bé. Sang đến tuần thứ 36 của thai kỳ, các bác sĩ quyết định cho bà Tian sinh mổ để tránh rủi ro vì bà bị bệnh huyết áp cao.

cau chuyen hy huu 3
Quyết định của cặp vợ chồng khiến con gái và con trai của họ phản đối, cắt đứt liên lạc với bố mẹ - Ảnh: Weibo
cau chuyen hy huu 4
Ông Huang hạnh phúc tột đột khi vợ con bình an, khỏe mạnh - Ảnh: Weibo

Thiên thần nhỏ chào đời trong sự hạnh phúc vô bờ của cặp vợ chồng ngót nghét 70 tuổi. Gia đình 3 người này khiến hàng xóm vô cùng ngưỡng mộ. Ông Huang cho biết cảm thấy bản thân trẻ trung, yêu đời hơn rất nhiều. Ông cũng làm hết mọi việc nhà và chăm sóc vợ con cực kỳ chu đáo. 

"Thật là một phép lạ khi tuổi này có thể mang thai tự nhiên. Cơ hội này còn hơn cả trúng số. Trong nhiều năm làm nghề, đây là lần đầu tôi được chứng kiến", Zhang Zhiwei, phó trưởng khoa sản của Bệnh viện Sơn Đông cho biết.

Ca sinh nở hy hữu này thu hút sự quan tâm cực lớn từ dư luận Trung Quốc. Bà Tian có thể sẽ trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất sinh con tự nhiên ở Trung Quốc. Kỷ lục này trước đó do một phụ nữ đến từ Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm sinh hạ một bé trai vào năm 2016 ở tuổi 64 nắm giữ.

Góc hài hước: Bị con nhỏ cản trở chuyện 'yêu', vợ chồng trẻ nghĩ ra cách siêu bá đạo

Góc hài hước: Bị con nhỏ cản trở chuyện 'yêu', vợ chồng trẻ nghĩ ra cách siêu bá đạo

Câu chuyện hài hước xoay quanh vấn đề chăn gối của vợ chồng trẻ khi ngủ cùng con nhỏ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   sinh nở hy hữu chuyện hy hữu chuyện lạ có thật

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 21 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 21 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích