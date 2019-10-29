Cụ bà 67 tuổi thụ thai tự nhiên, hạ sinh bé gái cho chồng 68 tuổi

Theo Sohu, bà Tian (67 tuổi) đã sinh cho chồng là ông Huang (68 tuổi) một cô con gái kháu khỉnh bằng phương pháp sinh mổ tại Viện Phụ sản và Sức khỏe Trẻ em, thuộc Bệnh viện Sơn Đông, Trung Quốc hôm 25/10 vừa qua.

Khi phụ nữ qua 40 tuổi thường rất khó để mang thai tự nhiên. Đến tuổi 50 thì cơ hội sinh nở gần như bằng không vì người phụ nữ đã bước vào giai đoạn mãn kinh. Thế nhưng mới đây, một cụ bà ở Trung Quốc đã khiến mọi người kinh ngạc tột độ khi mang thai tự nhiên và sinh con ở tuổi 68. Câu chuyện hy hữu thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.

Lúc đầu, bác sĩ cho rằng bà Tian đã thụ tinh trong ống nghiệm, vì ở tuổi của bà thì việc mang thai tự nhiên là không thể. Tuy nhiên, ông Huang khẳng định đứa trẻ đã đến với hai vợ chồng hết sức tự nhiên, không hề có sự cưỡng cầu nào.

Tuy nhiên, việc sinh con ở tuổi này đã khiến vợ chồng ông Huang xích mích với con trai và con gái. Con gái lớn 42 tuổi đã cắt đứt mối quan hệ với bố mẹ. Trong ngày bà Tian sinh nở cũng chỉ có ông Huang túc trực chăm sóc.

Ông Huang là một luật sư, còn bà Tian là bác sĩ trước khi nghỉ hưu. Họ có lương hưu và có thể nuôi con gái mà không cần nhờ cậy ai.

Ông Huang hồi hộp trước cửa phòng sinh - Ảnh: Sohu

Năm 2015, bà Tian được chẩn đoán bị chứng huyết ứ. Bà đã uống thuốc bổ một thời gian dài. Đến năm 2018, bà Tian bị bệnh nhồi máu não. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bà đã dùng một số loại thuốc thúc đẩy lưu thông máu và loại bỏ ứ máu. Uống thuốc không bao lâu thì bà bỗng có kinh nguyệt sau một thời gian dài mãn kinh.

Tháng 1 năm nay, bà Tian cảm thấy khó chịu trong người nên đã đến bệnh viện kiểm tra. Bà hoàn toàn sững sờ khi nghe bác sĩ thông báo mình đã mang thai.

Do tuổi đã cao nên bà Tian định bỏ thai. Tuy nhiên người chồng khăng khăng muốn giữ đứa bé, cộng thêm các bác sĩ nói sức khỏe của bà khá tốt nên bà đã quyết định giữ lại đứa bé. Sang đến tuần thứ 36 của thai kỳ, các bác sĩ quyết định cho bà Tian sinh mổ để tránh rủi ro vì bà bị bệnh huyết áp cao.

Quyết định của cặp vợ chồng khiến con gái và con trai của họ phản đối, cắt đứt liên lạc với bố mẹ - Ảnh: Weibo

Ông Huang hạnh phúc tột đột khi vợ con bình an, khỏe mạnh - Ảnh: Weibo

Thiên thần nhỏ chào đời trong sự hạnh phúc vô bờ của cặp vợ chồng ngót nghét 70 tuổi. Gia đình 3 người này khiến hàng xóm vô cùng ngưỡng mộ. Ông Huang cho biết cảm thấy bản thân trẻ trung, yêu đời hơn rất nhiều. Ông cũng làm hết mọi việc nhà và chăm sóc vợ con cực kỳ chu đáo.

"Thật là một phép lạ khi tuổi này có thể mang thai tự nhiên. Cơ hội này còn hơn cả trúng số. Trong nhiều năm làm nghề, đây là lần đầu tôi được chứng kiến", Zhang Zhiwei, phó trưởng khoa sản của Bệnh viện Sơn Đông cho biết.

Ca sinh nở hy hữu này thu hút sự quan tâm cực lớn từ dư luận Trung Quốc. Bà Tian có thể sẽ trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất sinh con tự nhiên ở Trung Quốc. Kỷ lục này trước đó do một phụ nữ đến từ Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm sinh hạ một bé trai vào năm 2016 ở tuổi 64 nắm giữ.