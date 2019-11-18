Loạt ảnh hài hước cô gái trang điểm 'sương sương' trên giường bệnh khiến cư dân mạng không thể nhịn cười. Nhiều người cho rằng có lẽ bạn bè cô sắp đến thăm nên dù bệnh 'liệt giường' vẫn phải giữ hình tượng.

Cộng đồng mạng đang chuyền tay nhau loạt ảnh hài hước cô gái trẻ trang điểm siêu đậm thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy đều tưởng cô nàng sắp đi dự tiệc đêm nên mới trang điểm cẩn thận như vậy. Đến khi nhìn thấy cô gái đang nằm trên giường bệnh mới vỡ lẽ, chắc bạn bè sắp đến thăm nên dù bệnh "liệt giường" vẫn phải cố gắng giữ hình tượng.

Dù trên mũi vẫn còn cắm ống thở nhưng lớp nền vẫn hoàn hảo, mắt kẻ sắc lẹm và chân mày chỉn chu - Ảnh: FB

Không biết bác sĩ quay sang nhìn bệnh nhân này có bị hết hồn không - Ảnh: FB

Một số cư dân mạng tưởng cô nàng là búp bê chứ không phải người thật - Ảnh: FB

Hình ảnh hài hước cho thấy cô gái trẻ đang nằm trên giường bệnh với nhiều thiết bị y tế gắn trên người. Bên cạnh còn có một bác sĩ mặc bộ đồ màu xanh. Thế nhưng không biết vì lý do gì mà cô nàng trang điểm rất đậm. Lớp nền hoàn hảo, viền mắt kẻ sắc lẹm, chân mày đen nhánh chỉn chu, môi đánh son hồng 'sương sương'. Nhiều người còn lầm tưởng trên giường bệnh là búp bê chứ không phải người thật.

Sau khi đăng tải trên một số diễn đàn, loạt ảnh trang điểm 'sương sương' trên giường bệnh của cô gái trẻ nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người liên tưởng cô gái với nữ minh tinh Chun Song Yi trong phim Vì sao đưa anh tới, dù bệnh cỡ nào cũng phải đẹp cái đã.

"Haha cười xỉu luôn"; "Chắc đang bệnh mà nghe tin bạn bè đến thăm nên phải trang điểm gấp"; "Má ơi tui tưởng búp bê không đó"; "Nhìn sợ thiệt"; "Trông creepy quá đỗi"..., dân mạng bình luận.

Hình ảnh hài hước 'tác hại khi làm bố quá sớm' khiến dân mạng không thể nhịn cười Hình ảnh hài hước ghi lại cảnh hai cha con ngủ gật trên tàu điện ngầm hiện đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-hai-huoc-trang-diem-suong-suong-tren-giuong-benh-cho-lu-ban-toi-tham-344508.html