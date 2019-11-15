Hình ảnh hài hước 'tác hại khi làm bố quá sớm' khiến dân mạng không thể nhịn cười

Hình ảnh hài hước ghi lại cảnh hai cha con ngủ gật trên tàu điện ngầm hiện đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hài hước ghi lại cảnh hai cha con ngủ lăn lóc trên tàu điện ngầm thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người còn đùa rằng đây chính là tác hại của việc làm cha quá sớm, liên tục thả tim và bình luận cực rôm rả.

Ảnh hài hước hai cha con ngủ gật say sưa trên tàu điện ngầm - Ảnh: FB

Hình ảnh cho thấy ông bố trẻ cùng con gái ngủ gật trên tàu điện ngầm với tư thế siêu bá đạo. Trong khi người cha ngồi ngửa cổ ra sau, há miệng ngáy khò khò thì cô con gái ngồi trên lòng bố, đầu gục xuống ghế ngủ ngon lành.

Có lẽ do quá mệt mỏi nên cả hai ngủ không biết trời trăng mây gió. Một số người xung quanh đã chụp lại cảnh tượng hài hước và đăng lên mạng xã hội.

Bé gái có tướng ngủ cực kỳ bá đạo - Ảnh: FB

Ông bố trẻ cũng không kém cạnh khi há miệng ngáy khò khò - Ảnh: FB

Tư thế ngủ bá đạo có 1-0-2 được dân mạng thả tim và bình luận nhiệt tình. Ai nấy đều cảm thán "cha nào con nấy", đồng thời thắc mắc tại sao lại có thể ngủ gật say sưa nơi công cộng như thế.

"Khi bạn đã quá mệt mỏi nhưng vẫn phải chăm con"; "Tác hại của việc làm cha quá sớm"; "Ngủ say đến nỗi bị ai khênh ra ngoài chắc cũng không biết gì"; "Con ngủ phần con, cha ngáy phần cha"; "Xin lỗi tui không nhịn cười nổi"; "Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh";..., dân mạng bình luận về hình ảnh hài hước.

Bị mẹ bắt trông em, bé trai nghĩ ra cách siêu bá đạo để được rảnh tay chơi game Cậu bé nghĩ ra cách siêu bá đạo để vừa chơi game vừa trông em. Loạt ảnh hài hước được dân mạng chia sẻ và bình luận rôm rả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-hai-huoc-tac-hai-khi-lam-bo-qua-som-khien-dan-mang-khong-the-nhin-cuoi-344377.html