Bị mẹ bắt trông em, bé trai nghĩ ra cách siêu bá đạo để được rảnh tay chơi game

Cậu bé nghĩ ra cách siêu bá đạo để vừa chơi game vừa trông em. Loạt ảnh hài hước được dân mạng chia sẻ và bình luận rôm rả.

Trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh hài hước ghi lại cảnh anh trai trông em thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Để được rảnh tay chơi game, cậu bé đã nghĩ ra cách siêu bá đạo khiến người xem không thể nhịn cười.

Anh cố định em lên tay nắm cửa để rảnh tay chơi game - Ảnh: Weibo

Cô bé tỏ ra thích thú - Ảnh: FB

Người anh đã đặt em vào một chiếc túi nilon nhỏ rồi treo luôn lên tay nắm cửa. Cô em gái nhỏ xíu, có lẽ chỉ mới vài tháng tuổi lại tỏ ra cực kỳ thích thú. Có lẽ sợ em bị ngã nên anh trai đã lót một con gấu bông lớn ở phía dưới.

Cảnh tượng hài hước cứ thể diễn ra trong căn phòng. Người anh thì cắm cúi xem điện thoại, cô em vỗ tay, nhún nhảy trong chiếc túi nilon. Có lẽ sau khi về nhà, người mẹ thấy cảnh này cũng chỉ biết "cạn lời".

Cảnh tượng hài hước khiến người xem không thể nhịn cười - Ảnh: FB

Người mẹ thấy cảnh này có lẽ cũng đành 'cạn lời' - Ảnh: FB

Sau khi loạt ảnh gây xôn xao mạng xã hội, dân mạng để lại nhiều bình luận khác nhau về "sáng kiến" của người anh. Hầu hết mọi người đều cho rằng tuy đây là một cách khiến em bé ngoan ngoãn và thích thú, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

"Trời ơi cười xỉu"; "Nhìn con bé vui thích chưa kìa"; "Hạn hán lời"; "Bị treo lên mà còn vỗ tay cười khoái trá nữa chứ"; "Haha bó tay luôn"; "Đúng là bá đạo thật nhưng không nên lặp lại cách này"; "Lỡ bé gái rơi xuống thì cũng nguy hiểm lắm"..., dân mạng bình luận.

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