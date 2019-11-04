Sau nửa năm được bà nội chăm sóc, bé trai 1 tuổi khiến cha mẹ nhận không ra

Thế giới 04/11/2019 15:33

Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, vợ chồng chị Vương không thể nhận ra đứa con bé bỏng ngày nào. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh các bậc phụ huynh phải chú ý chế độ ăn uống lành mạnh cho con, nếu không tỉ lệ trẻ em béo phì sẽ ngày càng tăng.

Đứa trẻ nào cũng cần có chế độ ăn uống lành mạnh để được phát triển toàn diện. Thế nhưng do nhiều nguyên nhân, một số phụ huynh xem nhẹ việc ăn uống của con gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình trưởng thành của trẻ. Tình trạng trẻ em béo phì cũng vì thế ngày càng gia tăng. Điển hình như trường hợp của bé trai 1 tuổi dưới đây.

Vợ chồng chị Vương (Trung Quốc) bán hàng ăn, thường xuyên phải thức khuya dậy sớm. Họ quyết định gửi con trai 1 tuổi là bé Tiểu Bảo cho ông bà nội chăm sóc. 

Khi nghe tin này, ông bà của Tiểu Bảo vô cùng vui mừng. Kết quả là cậu bé được ông bà nuôi dưỡng trong vòng nửa năm.

tre em beo phi 1
Bé trai 1 tuổi được bà nội nuôi dưỡng trong nửa năm - Ảnh: QQ

Khi công việc kinh doanh của anh chị Vương đã ổn định, họ quyết định đón con trai từ nhà nội về. Vừa vào đến cửa, một đứa bé béo tròn, mắt híp chạy ra gọi ba mẹ khiến cặp vợ chồng sửng sốt. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, Tiểu Bảo từ đứa trẻ bình thường bị béo phì nghiêm trọng. Cặp vợ chồng không dám tin đây là con của mình.

Sau khi tìm hiểu, anh chị Vương phát hiện do ông bà nội quá cưng chiều khiến Tiểu Bảo ăn uống mất kiểm soát dẫn đến béo phì.

tre em beo phi 2
Bé trai béo phì nghiêm trọng vì mỗi bữa đều ăn đồ bổ và không vận động - Ảnh: QQ

Mỗi bữa, bà nội đều cho Tiểu Bảo ăn thức ăn giàu chất dinh dưỡng, cùng với canh gà, canh xương hầm. Do Tiểu Bảo hấp thu quá nhiều chất dinh dưỡng và chất béo có trong canh hầm nên mới tăng cân chóng mặt.

tre em beo phi 3
Có lẽ ba mẹ cậu bé đang rất hối hận vì phó mặc con cho ông bà nội chăm sóc - Ảnh: QQ

Ngoài những bữa chính, Tiểu Bảo đều ăn đồ ăn vặt. Cậu bé thích ăn món nào bà nội đều đáp ứng ngay lập tức. Tuy ăn nhiều nhưng cậu bé lại rất lười vận động. Phần lớn thời gian, bé đều ngồi xem tivi, nghịch điện thoại, thậm chí bà nội còn mua ghế lười cho bé ngồi thoải mái. Chính vì không ra ngoài vận động, không chơi đùa với các bạn cùng lứa tuổi nên Tiểu Bảo ngày càng phát triển về chiều ngang.

Ăn uống mất kiểm soát chẳng những gây béo phì mà còn kéo theo nhiều bệnh tật như tiểu đường, máu nhiễm mỡ, suy gan, suy thận... Hy vọng trường hợp của bé trai 1 tuổi trên đây góp phần cảnh tỉnh các bậc phụ huynh phải đặc biệt quan tâm đến chế độ ăn uống của con cái, tránh xảy ra hệ lụy đáng tiếc.

Bé gái 2 tuổi chết đuối thương tâm trong thùng nước nhà tắm vì bố mẹ mải xem tivi

Bé gái 2 tuổi chết đuối thương tâm trong thùng nước nhà tắm vì bố mẹ mải xem tivi

Trong lúc bố mẹ xem tivi thì bé gái 2 tuổi đi vào nhà tắm và úp mặt vào thùng nước dẫn đến tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh béo phì trẻ béo phì bài học nuôi dạy con

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 5 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 5 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích