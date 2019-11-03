Trong lúc bố mẹ xem tivi thì bé gái 2 tuổi đi vào nhà tắm và úp mặt vào thùng nước dẫn đến tử vong.

Mới đây, tại Ấn Độ xảy ra vụ bé gái 2 tuổi chết đuối thương tâm vì sự bất cẩn của cha mẹ khiến nhiều người xót xa. Nạn nhân là bé Revathi Sanjana, sống tại Tamil Nadu (Ấn Độ).

Tại thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ của Revathi đang theo dõi hoạt động giải cứu một cậu bé bị rơi xuống giếng ở trên tivi. Bất chợt họ nhận ra con gái đã biến mất nên đứng dậy đi tìm cô bé.

Lúc này, cặp vợ chồng đã phải chứng kiến một cảnh tượng vô cùng đau lòng. Bé Revathi đang bất tỉnh trong tư thế chúi đầu xuống thùng nước trong nhà tắm.

Họ vội vã đưa con đến bệnh viện nhưng cô bé đã không qua khỏi. Cảnh sát cho rằng Revathi đã cúi xuống lấy nước trong thùng rồi bị ngã.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Mirror

Bé Revathi Sanjana - Ảnh: Mirror

Cách đây 3 ngày, tại Tiền Giang cũng xảy ra vụ mẹ bất cẩn để con đuối nước thương tâm trong nhà tắm.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 31/10, chị P.T.N. (35 tuổi, ngụ ấp Tân Hưng, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đón con là cháu P.H.T.L. (sinh năm 2016) từ trường học về nhà.

Sau đó, chị N. để bé L. tự chơi trong nhà còn chị ra phía sau nhà làm công việc. Khoảng 30 phút sau, chị N. đi vào nhà kiểm tra thì không thấy bé L. đâu.

Khi đi vào nhà vệ sinh, chị N. bàng hoàng phát hiện con mình đang úp mặt trong bồn nước cao khoảng 1m. Chị vội bế con ra thì phát hiện bé đã tử vong trước đó.

Cú lừa thế kỷ: Bị cấm chơi điện thoại, bé trai nghĩ ra cách siêu bá đạo đối phó với bố Tình trạng trẻ nghiện điện thoại ngày càng phổ biến khiến các bậc phụ huynh lo lắng. Cậu bé trong câu chuyện dưới đây vì muốn chơi điện thoại đã nghĩ ra cách đối phó siêu bá đạo với bố.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-2-tuoi-chet-duoi-thuong-tam-trong-thung-nuoc-nha-tam-vi-bo-me-mai-xem-tivi-343097.html