Em bé sơ sinh cười toe toét khi nghe bố gọi khiến dân mạng ôm tim vì quá đáng yêu

Hình ảnh em bé sơ sinh nằm trên bụng mẹ và nở nụ cười hạnh phúc với bố đang 'gây bão' trên mạng xã hội.

Bức ảnh em bé sơ sinh nở nụ cười khoái chí với bố khi vừa chào đời thu hút sự quan tâm của nhiều người. Bức ảnh gây bão mạng và khiến ai nấy "ôm tim" vì quá đáng yêu.

Bé gái này tên Antonella, chào đời vào ngày 11/8 vừa qua ở Bệnh viện Hải quân Marcilio Dias ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil.

Antonella là con gái đầu lòng của anh Flavio Dantas và chị Tarsila Batista. Từ khi chị Tarsila mang thai, anh Flavio vô cùng vui mừng và đã trò chuyện với con gái trong bụng vợ mỗi ngày.



Có lẽ được giao tiếp với bố ngay từ khi còn trong bụng mẹ nên em bé vừa ra đời đã cười toe toét khi nghe tiếng bố - Ảnh: FB

Anh còn rất hay vuốt ve âu yếm bụng vợ rồi thủ thỉ cùng con gái. Mỗi lần anh trò chuyện, bé Antonella lại đáp trả bằng cách đạp và chuyển động khiến cặp vợ chồng vô cùng thích thú.

Khoảnh khắc được gặp mặt con gái, anh Flavio vô cùng hạnh phúc nên đã thốt lên: "Chào con yêu". Ngay khi nghe được giọng nói của bố, cô bé đã mở mắt và nở một nụ cười toe toét vô cùng đáng yêu.

Khoảnh khắc đẹp này đã được ghi lại và chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn mạng xã hội. Đông đảo cư dân mạng đã dành nhiều lời chúc tốt đẹp đến bé gái đáng yêu và cho rằng tình thân là điều gì đó thật ấm áp và kỳ diệu.

"Em bé đáng yêu quá"; "Hy vọng sau này con sẽ luôn được vui vẻ, hạnh phúc như khoảnh khắc mà con sinh ra"; "Tim tôi tan chảy luôn rồi"; "Kỳ diệu thật đấy"; "Sau này chắc chắn sẽ là một cô gái luôn vui vẻ, yêu đời"; "Chúc mừng gia đình nhỏ"; "Trò truyện với con khi mang thai sẽ giúp đứa trẻ thông minh, hoạt bát hơn";..., dân mạng bình luận.

Bố cho uống trà sữa, ăn bánh ngọt mỗi ngày, bé gái 8 tuổi chết vì ung thư thận Bé gái bị ung thư vì ăn bánh ngọt, uống trà sữa trân châu do cha mang về mỗi ngày. Đây chính là bài học cảnh tỉnh những ông bố bà mẹ quá nuông chiều con trong việc ăn uống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-be-so-sinh-cuoi-toe-toet-khi-nghe-bo-goi-khien-dan-mang-om-tim-vi-qua-dang-yeu-343310.html