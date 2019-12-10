Câu chuyện cảm động về ông bố đơn thân chết rét sau khi nhường hết chăn cho con gái 8 tuổi đắp khiến nhiều người xót xa, thương cảm.

Mới đây, câu chuyện cảm động về người cha chết rét sau khi nhường chăn cho con đắp đang nhận được đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Theo Asiaone, ngày 7/12 vừa qua, bé Panwira Noipha (8 tuổi) phát hiện cha là anh Prasarn Homthong (38 tuổi) đã tử vong.

Đêm hôm đó, nhiệt độ ở vùng Bueng Kan, phía đông bắc Thái Lan chỉ khoảng 9 độ C. Trong nhà của anh Homthong chỉ có 3 chiếc chăn mỏng. Người cha nhường hết chăn cho con gái 8 tuổi. Bên cạnh đó, căn nhà của cha con anh đang xây dở dang nên chưa có cửa sổ lẫn cửa ra vào.

Ngôi nhà của anh Homthong đang xây dựng dở dang - Ảnh: Asiaone

Bé Noipha (con gái anh Homthong) cho biết, khi tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, cô bé thấy bố cuộn tròn người vì lạnh nên lấy chăn đắp cho bố.

Tuy nhiên lay mãi mà không thấy bố có phản ứng gì, Nophia đã gọi họ hàng tới, nhưng anh Homthong đã không qua khỏi.

Cô bé 8 tuổi nói trong nước mắt: "Bố mặc áo sơ mi tay dài và quần short rồi ngủ trên tấm thảm. Bố cứ nghĩ mình có thể chịu đựng được cái lạnh nên nhường hết chăn cho con đắp".

Homthong đã ly dị, sống cùng hai con gái 14 tuổi và 8 tuổi. Tối hôm xảy ra sự việc, con gái lớn của Homthong ngủ ở nhà một người họ hàng.

Cũng theo người thân, anh Homthong không bị bệnh gì trước khi qua đời. Anh từng kêu đau tay nhưng cơ thể không có vết thương. Giám định pháp y cũng cho biết người đàn ông 38 tuổi qua đời vì cơ thể không thích nghi với nhiệt độ giảm sâu vào ban đêm.

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