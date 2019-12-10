Trót tuyên bố mang bầu 'có khó gì đâu', chồng thử mang thai giả và cái kết khiến vợ hả hê

Thế giới 10/12/2019 16:30

"Đàn bà ai chẳng phải chửa đẻ, sao họ chẳng kêu mà em lại than ghê thế" có lẽ là câu nói gây tổn thương nhất đối với phụ nữ mang thai.

Dân gian có câu "phụ nữ sinh con như đi dạo một vòng trong Quỷ Môn Quan" để nói lên những vất vả, hy sinh mà phụ nữ mang thai phải chịu. Lúc này, những thay đổi bên trong cơ thể lẫn nhiều tác động bên ngoài khiến mẹ bầu trở nên nhạy cảm, yếu đuối, khó chịu vô cùng.

Nếu được chồng thấu hiểu thì không sao, chẳng may gặp phải anh chồng vô tâm, cho rằng vợ quá đòi hỏi, khó tính thì thật sự tủi thân vô cùng. Đặc biệt là khi phải nghe câu "Đàn bà ai chẳng phải chửa đẻ, sao họ chẳng kêu mà em lại than ghê thế". Lúc này, hầu hết phụ nữ đều ước chồng thử mang thai dù chỉ 1 ngày thôi, nhất định sẽ hiểu được những nỗi khổ mà họ đang chịu đựng.

Mới đây, một anh chồng trẻ người Trung Quốc quyết định thử cảm giác mang thai để chứng minh với vợ việc mang bầu chẳng phải điều gì quá khó khăn. Anh mua 1 quả dưa hấu nặng gần 10 kg, sau đó dùng băng dính quấn quanh bụng mình để tương đương với bụng bầu 8 tháng của vợ. 

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Chồng thử cảm giác mang thai để chứng minh với vợ việc mang bầu cũng dễ dàng thôi - Ảnh: Weibo

Ban đầu, người chồng nằm xuống giường và cảm thấy khá thoải mái. Đến khi trở mình mới thấy hơi khó khăn một chút, tuy nhiên vì không muốn chịu thua vợ nên anh chồng vẫn tỏ ra là mình ổn.

Sau một đêm ngon giấc, người chồng vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt mới thấy "bụng bầu" bất tiện cỡ nào. Cúi người xuống thì không được, mà ngẩng lên thì người ngợm ướt hết cả. 

Đến lúc đi toilet mới thật sự là thử thách, chỉ vác bụng đứng lên ngồi xuống thôi cũng vô cùng khó khăn. 

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Đánh răng, rửa mặt hay đi toilet, những việc vốn đơn giản cũng trở nên khó khăn đối với phụ nữ mang thai - Ảnh: Weibo

Vì vậy người chồng thử thương lượng với vợ xem có thể bỏ quả dưa hấu ra trong lúc đi vệ sinh không. Tuy nhiên, người vợ không đồng ý và lập luận rằng bản thân chị cũng đâu thể bỏ em bé ra khỏi bụng trong lúc đi toilet được. 

Vậy là chưa hết 1 ngày, người chồng vô tâm đã bỏ cuộc và thừa nhận việc mang bầu suốt 9 tháng 10 ngày không hề dễ chịu như anh ta vẫn nghĩ.

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Những anh chồng hãy yêu thương vợ mình nhiều hơn nhé - Ảnh: Weibo 

Người chồng chỉ thử "vác" bụng bầu một ngày thôi đã không chịu nổi, trên thực tế phụ nữ mang thai phải chịu vất vả hơn thế rất nhiều. Một số bà bầu gặp phải tình trạng nghén nặng nên chẳng thể ăn uống gì, lúc nào cũng buồn nôn và chóng mặt. Chiếc bụng bầu lớn dần khiến người mẹ bị rạn da, đau lưng, phù nề mặt và tay chân. Hoóc-môn thay đổi dẫn đến tình trạng nám da, sạm da, nổi mụn. Vậy nên phụ nữ đã đánh đổi sắc đẹp, sức khỏe để mang thai và sinh con, thì người chồng hãy yêu thương và thông cảm cho vợ nhiều hơn nữa nhé. 

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