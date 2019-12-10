Loạt ảnh hài hước ghi lại cảnh cô gái vào viện thăm bạn trai và cái kết bá đạo khiến cư dân mạng không thể nhịn cười.

Mới đây cộng đồng mạng chuyền tay nhau loạt ảnh hài hước ghi lại cảnh cô gái vào viện thăm bạn trai và cái kết cười ra nước mắt. Ban đầu, bức ảnh có vẻ rất bình thường khi cô gái nằm trên giường bệnh đắp chăn, tư thế gác chân hết sức thoải mái. Còn anh bạn trai ngồi trên ghế cạnh giường để bấm điện thoại. Đến khi nhìn kỹ mới phát hiện, người mặc áo bệnh nhân là anh bạn trai, trên tay vẫn đang cắm dây truyền nước, còn cô gái kia chỉ đến thăm bệnh mà thôi.

Người đàn ông thực sự yêu bạn sẽ nhường cho bạn tất cả mọi thứ, kể cả giường bệnh - Ảnh: Weibo Rốt cuộc ai mới là người bệnh đây - Ảnh: Weibo Hình ảnh gây bão mạng và nhận về vô số bình luận lầy lội: "Soái ca đây chứ đâu"; "Cả thế giới này cái gì anh cũng có thể dâng hiến cho em, kể cả giường bệnh"; "Coi cổ nằm gác chân thoải mái chưa kìa"; "Haha khổ thân anh bạn tay vẫn cắm dây truyền nước"...

Trước đó dân mạng từng nhiều lần bàn tán xôn xao về những ca thăm bệnh trời ơi đất hỡi đến từ hội bạn thân. Chẳng những chiếm giường bệnh, hội bạn còn giúp xử lý triệt để trái cây, đường sữa của người bệnh. Người bệnh còn đang 'bàng hoàng' vì bị lũ bạn chiếm trọn chiếc giường để chụp ảnh tự sướng - Ảnh: FB Trường hợp này còn thảm hơn, anh chàng hoàn toàn bất lực khi chứng kiến tụi bạn nằm sõng soài ra giường bệnh, đứa thì chơi game đứa thì ngủ - Ảnh: Weibo

Hội thăm bệnh tổ chức ăn uống linh đình - Ảnh: FB

Còn nhân vật chính chỉ được ngửi mùi thức ăn mà thôi - Ảnh: FB Một số dân mạng kể lại những kỷ niệm được hội bạn thân thăm bệnh khiến ai nấy cười lăn cười bò. "Có lần mình nằm viện vì mổ ruột thừa. Lũ bạn vào thăm mang theo chục ổ bánh mì và nửa ký chanh. Mình còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tụi nó giải thích, mình nằm viện chắc chắn được tặng đường với sữa, nên tụi nó mua bánh mì để chấm sữa còn đường để pha nước chanh. Nghe xong mà vết mổ tự nhiên đau nhói", tài khoản N.K. bình luận.

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