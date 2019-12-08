Cô gái khiến cánh mày râu ‘đỏ mặt’ ngoái nhìn khi uống cà phê 

Thế giới 08/12/2019 16:32

Từ trước đến nay, những hình ảnh các cô gái ăn mặc gợi cảm luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là cánh mày râu.

Những cô gái xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm luôn trở thành tâm điểm chú ý của người xung quanh, đặc biệt là nam giới. Mới đây nhất, một người dùng mạng xã hội vừa chia sẻ hình ảnh một cô gái xinh đẹp, quyến rũ trong tiệm cà phê.

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Cô gái sở hữu vòng một gợi cảm, nửa khuôn mặt xinh đẹp trong quán cà phê khiến đấng mày râu không khỏi 'đỏ mặt' - Ảnh: Internet

 Được biết bức ảnh đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội được chụp trong một tiệm cà phê nổi tiếng dành cho giới trẻ. Trong đó điều khiến mọi người chú ý nhất là một cô gái mặc chiếc áo trễ vai khoe trọn vòng một gợi cảm. Bên cạnh đó, dù chỉ lộ nửa khuôn mặt nhưng vẫn có thể thấy cô gái này có nhan sắc vô cùng ngọt ngào. 

Được biết bức ảnh này được chụp tại Đài Loan, ngay khi được chia sẻ hình ảnh cô gái đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt là cách mày râu.

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Trên trang cá nhân, hot girl này cũng thường xuyên khoe ảnh ăn mặc gợi cảm - Ảnh: Internet

“Sau khi xem bức ảnh này, tôi đã biết lý do vì sao các anh thường đến tiệm cà phê ngồi nhâm nhi rồi”, M.B bình luận.

“Tôi là con gái mà nhìn còn mê mà, góc nghiêng thôi đã thấy xinh rồi nói chi tới mấy anh”, một cô gái khác cũng hết lời khen ngợi mỹ nhân này.

Sau khi tìm hiểu, cư dân mạng mới biết rằng đây là một hot girl nổi tiếng mạng xã hội. Trên trang cá nhân, cô gái này cũng thường xuyên chia sẻ những bức ảnh nóng bỏng.

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