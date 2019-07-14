Hot girl thả rông vòng một, chỉ mặc quần lót dạo phố gây xôn xao

Hình ảnh cô gái trẻ xinh đẹp thả rông vòng một, chỉ mặc chiếc quần lót dạo phố gây xôn xao mạng xã hội.

Từ trước đến nay, đã có rất nhiều trường hợp phụ nữ ăn mặc phản cảm khi đến nơi công cộng bị cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt. Thế nhưng các cô gái trẻ dường như vẫn chưa rút ra được bài học cho mình mà ăn mặc ngày càng táo bạo hơn. Mới đây nhất, hình ảnh cô gái thả rông vòng một, mặc duy nhất chiếc quần lót “thả dáng” trên phố đông người khiến ai nấy đều lắc đầu ngao ngán.

Cô gái xăm trổ đầy người thả rông vòng một và chỉ mặt quần lót giữa phố - Ảnh: Internet

Theo đó, cô gái này lúc đầu chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen rồi khoác thêm chiếc áo mỏng dính bên ngoài. Sau đó, khi đến nơi đông người, cô ta nhanh chóng lột chiếc áo ra và đi lại thoải mái trên đường trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.

Dù ăn mặc thiếu vải những cô gái vẫn tự tin 'thả dáng' giữa phố - Ảnh: Internet

Sự việc được một số người đi đường chụp lại, đăng tải lên mạng xã hội. Ngay khi được chia sẻ, những bức ảnh này đã nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều để lại bình luận gay gắt, lên án hành vi phản cảm của cô gái trẻ này. Bên cạnh đó, một số người cho rằng cô ta đang cố tình làm vậy để trở nên nổi tiếng hơn.

Hành động của cô gái trẻ thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường - Ảnh: Internet

“Không hiểu giới trẻ ngày nay nghĩ gì mà mặc những bộ quần áo như vậy ra đường, đúng là không còn biết xấu hổ là gì luôn”, L.K bình luận.

“Ở ngoài đường mà dám ăn mặc như vậy, tôi thật sự không thể nhìn tiếp nữa. Loạn thật rồi”, một cư dân mạng bức xúc.

“Có khi cô ta cố tình làm vậy chỉ để trở nên nổi tiếng. Bây giờ để được chú ý thì con người ta có thể làm bất cứ điều gì mà”, một người dùng mạng xã hội phân tích.

Được biết những hình ảnh trên được ghi lại ở khu mua sắm Tân Quật Giang, thành phố Cao Hùng, Đài Loan. Mặc dù chưa có thông tin gì thêm về cô gái nhưng những bức ảnh này vẫn đang được cư dân mạng chia sẻ và bình luận liên tục.

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