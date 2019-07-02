Cô gái mặc quần mỏng tang đi chùa, để lộ nội y khi cúi lạy khiến nhiều người ‘nóng mắt’

Lên chùa để lễ Phật nhưng cô gái này lại mặc một chiếc quần mỏng đến mức vừa quỳ xuống lạy đã bị lộ nội y bên trong.

Lễ chùa là một nét đẹp văn hóa của nhiều nước phương Đông. Vì đây là nơi tôn nghiêm nên thông thường khi đi lễ chùa người ta thường chọn những bộ quần áo kín đáo, trang trọng. Thế nhưng không chỉ ăn mặc hở hang, nhiều cô gái còn hớ hênh đến mức để lộ nội y trong chùa. Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một cô gái mặc chiếc áo xanh cùng chiếc quần bó màu đen đi lễ chùa. Dù biết bộ trang phục này sẽ giúp người mặc thoải mái nhưng vì quá mỏng nên khi cúi xuống lạy, cô gái đã để lộ nội y bên trong.

Hình ảnh cô gái để lộ nội y trong chùa bị cư dân mạng 'ném đá' dữ dội - Ảnh: Internet Được biết sự việc trên xảy ra tại một ngôi chùa ở Trung Quốc. Bức ảnh này do một người có mặt tại chùa lúc đó chụp lại và đăng lên mạng xã hội. Ngay khi được đăng tải, bức ảnh nhận được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều chỉ trích sự bất cẩn của cô gái và bày tỏ hy vọng các cô gái sẽ chú ý trang phục của mình hơn khi ra đường. “Dù biết mùa hè chọn những bộ đồ mỏng để mặc cho thoải mái nhưng mỏng đến thế thì đúng là bó tay. Thật sự nếu các cô gái muốn mặc đẹp hay sexy không ai cấm được nhưng làm ơn hãy chú ý đến hoàn cảnh”, M.N bình luận.

“Thật tình không tin nổi có người mặc như vậy đi chùa luôn. Thiếu gì nơi cho các chị chưng diện, muốn thì đi những nơi đó mà mặc”, một người dùng mạng xã hội bức xúc. Đây không phải là trường hợp đầu tiên bị chỉ trích vì mặc trang phục không phù hợp khi đi chùa. Trước đó từng có nhiều cô gái ăn mặc phản cảm không kém. Mặc dù ăn mặc như thế nào là quyền tự do của mỗi người nhưng khi đến những nơi công cộng, đặc biệt là nơi linh thiêng, chị em nên chọn những trang phục kín đáo, phù hợp để không làm người xung quanh khó chịu, ảnh hưởng đến trẻ nhỏ.

Phù dâu mặc hở khoe ngực và vòng 3 khủng khiến chú rể cùng khách mời ‘nóng mắt’ Các cô phù dâu ăn mặc táo bạo khoe ngực và vòng 3 đồ sộ khiến cô dâu và chú rể bị lu mờ trong đám cưới của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-mac-quan-mong-tang-di-chua-de-lo-noi-y-khi-cui-lay-khien-nhieu-nguoi-nong-mat-329858.html