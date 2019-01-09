Phù dâu mặc hở khoe ngực và vòng 3 khủng khiến chú rể cùng khách mời ‘nóng mắt’

Thông thường, cô dâu chú rể sẽ là nhân vật chính thu hút mọi ánh nhìn. Thế nhưng có những trường hợp, dàn phù dâu "bốc lửa" đã thu hút hết mọi sự chú ý của quan khách.

Theo phong tục dân gian, cô dâu, chú rể sẽ nhờ người thân hoặc bạn bè làm phù dâu, phù rể giúp bưng lễ vật hoặc làm một số công việc khác trong đám cưới.

Trong một đám cưới vào tháng 12/2018 tại Đài Loan, cô dâu đã thuê một dàn phù dâu xinh đẹp. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những người đến bưng quả, cô dâu không khỏi “nóng mắt” vì họ không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, thân hình bốc lửa mà ăn mặc còn vô cùng táo bạo.

Những cô phù dâu nóng bỏng trong một đám cưới ở Đài Loan - Ảnh: Internet

Những cô gái này mặc váy sườn xám màu đỏ nổi bật, trang điểm vô cùng xinh đẹp. Để khoe trọn đôi chân miên man, họ không mặc quần dài bên trong, lộ cả vòng ba. Nhiều cư dân mạng còn đoán rằng các cô phù dâu không hề mặc đồ lót.

Cô dâu bị lu mờ vì phù dâu ngực khủng

Cách đây không lâu, hình ảnh một phù dâu Trung Quốc diện một bộ váy hở cổ sâu, khoe trọn đôi gò bồng đảo khủng đã gây xôn xao cộng đồng mạng.

Phù dâu 'nở nang' khiến cô dâu lép vế - Ảnh: Internet

Khi cô gái này giúp cô dâu kính trà cha mẹ hai bên, bộ ngực đồ sộ của cô đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh, ngay cả chú rể cũng phải liếc nhìn.

Bạn thân ngực khủng thu hút mọi ánh nhìn

Cũng trong một đám cưới tại Trung Quốc, cô dâu đã nhờ hai người bạn thân làm phù dâu. Ngày hôm đó, hai cô gái này mặc những bộ váy cúp ngực khoe trọn vòng một ngoại cỡ khiến mọi ánh mắt đều hướng về phía họ.

Phù dâu ngực khủng khiến cô dâu trở thành người qua đường trong chính đám cưới của mình - Ảnh: Internet

Vì hai cô bạn quá nổi bật mà cô dâu có chiều cao khiêm tốn trở thành “người qua đường” trong đám cưới của chính mình. Thậm chí trong những bức ảnh hậu trường, nhân vật chính cũng là hai cô gái ngực khủng này.

Sau khi những bức ảnh trên được đăng tải trên mạng xã hội, cư dân mạng hài hước cho rằng khi chọn phù dâu, các cô gái phải cẩn thận nếu không muốn trở thành nhân vật phụ.