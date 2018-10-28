Chú rể liếc mắt đưa tình với phù dâu trong đám cưới khiến dân mạng xôn xao

Thế giới 28/10/2018 15:20

Mặc dù bên cạnh còn cô dâu và nhiều người khác nhưng chú rể vẫn thản nhiên liếc mắt đưa tình với phù dâu xinh đẹp.

Để chuẩn bị cho điệu nhảy vui nhộn trong đám cưới, cô dâu, chú rể cùng dàn phù dâu, phù rể xếp thành hai hàng dọc.Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, cư dân mạng đã tinh ý phát hiện hành động lạ của chú rể và phù dâu.

Chú rể liếc mắt đưa tình với phù dâu trong đám cưới khiến dân mạng xôn xao - Ảnh 1
Chú rể và phù dâu đang gây xôn xao trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Theo đó, mặc dù cô dâu ngồi ngay bên cạnh, phía sau còn có hàng phù dâu, phù rể nhưng chú rể vẫn thường xuyên lén nhìn cô nàng xinh đẹp phía sau. Đáp lại cái nhìn nóng bỏng của chú rể, cô phù dâu cũng nở nụ cười tươi không kém, gương mặt vô cùng hạnh phúc.

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, sự việc trên đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc tranh cãi kịch liệt.

Mọi người chia thành hai phe khác nhau. Một số người cho rằng cặp đôi này chắc chắn có gian tình. Số khác lại lên tiếng bênh vực cả hai. Họ tin rằng chú rể và phù dâu chỉ đơn giản là bạn bè thân thiết, có thể vì quên bài nhảy nên chú rể mới nhìn xuống dưới để học theo.

Chú rể liếc mắt đưa tình với phù dâu trong đám cưới khiến dân mạng xôn xao - Ảnh 2
Mặc cô dâu và nhiều người khác ở đó, chú rể và phù dâu vẫn lén lút nhìn nhau - Ảnh: Internet

 “Nhìn qua là biết hai người có gian tình với nhau rồi, mọi người có thấy chú rể không nhìn cô dâu mà chỉ nhìn phù dâu thôi không. Nếu yêu nhau sao không đến với nhau mà lại làm vậy trong đám cưới, tội nghiệp cô dâu quá”, một cư dân mạng bình luận.

“Nếu ngoại tình, ai lại dại làm vậy trong đám cưới của mình. Nếu thật sự họ có tình cảm thì cô phù dâu phải đau khổ vì người yêu của mình lấy vợ chứ sao có thể cười tươi như vậy chứ”, người dùng Weibo phân tích.

Cô dâu xinh đẹp khóc hết nước mắt khi phát hiện chú rể quấn lấy phù dâu ngay trước giờ đám cưới

Cô dâu xinh đẹp khóc hết nước mắt khi phát hiện chú rể quấn lấy phù dâu ngay trước giờ đám cưới

Chỉ vài giờ trước khi làm đám cưới, cô dâu xinh đẹp đau đớn phát hiện chú rể và phù dâu lén lút quan hệ với nhau.

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