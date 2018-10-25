Cô dâu xinh đẹp khóc hết nước mắt khi phát hiện chú rể quấn lấy phù dâu ngay trước giờ đám cưới

Chỉ vài giờ trước khi làm đám cưới, cô dâu xinh đẹp đau đớn phát hiện chú rể và phù dâu lén lút quan hệ với nhau.
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Nhiều ngày qua, bức ảnh cô dâu xinh đẹp khóc nức nở trong đám cưới của mình được cư dân mạng Trung Quốc liên tục chia sẻ, bàn tán.
Trong ngày cưới, cô dâu mặc váy cưới màu trắng, trang điểm lộng lẫy chờ đợi phút giây quan trọng nhất cuộc đời. Thế nhưng chỉ vài giờ trước khi bước vào lễ đường, cô đau đớn phát hiện chú rể và phù dâu đang thân mật với nhau. Hơn nữa, phù dâu lại là bạn thân của cô.
Cứ tưởng câu chuyện “tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân” chỉ xuất hiện trên phim hay chuyện ngôn tình vậy mà lại xảy ra với mình, cô dâu không kiềm chế được cảm xúc, bật khóc nức nở ngay trước mặt đông đảo quan khách.
Theo lời kể của cô dâu với truyền thông địa phương, trong suốt thời gian chuẩn bị đám cưới, bạn thân của cô tỏ ra rất sốt sắng, thường xuyên hỏi han tình hình. Tưởng rằng bạn tốt lo lắng cho mình nên cô rất biết ơn. Không ngờ cô ta đã lén lút qua lại với chồng sắp cưới của mình một thời gian dài.
Vào ngày diễn ra đám cưới, cả hai không kiềm chế được cảm xúc nên đã thân mật với nhau trong phòng kín và bị cô dâu bắt quả tang. Vì quá xấu hổ nên hai người đã trốn đi, bỏ lại cô dâu với rất nhiều quan khách ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Chỉ sau vài giờ được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện buồn của cô gái đã nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Mọi người không ngừng chỉ trích gã chồng sắp cưới bội bạc và cô bạn thân xấu xa. Đồng thời họ cũng gửi lời chia buồn, động viên cô dâu, hy vọng cô sẽ mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này.