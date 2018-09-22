Đối với những nàng dâu mới, chuyện ám ảnh nhất chính là việc phải đối diện với những chồng chén đĩa cao ngất sau tiệc cưới. Hiểu được sự khổ cực của người vợ trẻ, chàng trai trong đoạn clip dưới đây đã mang micro ra hát để cám ơn, cổ vũ.

Anh chàng liên tục hát: “Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Là lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất. Vì em từng biết lắng nghe, biết chịu đựng biết sẻ chia”.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, cô dâu chỉ kịp thay bộ quần áo thoải mái đã phải lao vào rửa đống bát đĩa. Lúc này, ngoài một vài người chị trong nhà giúp đỡ, chú rể trẻ ngồi hát để trêu chọc vợ.

Chàng trai ngồi hát cổ vũ vợ rửa bát - Ảnh cắt từ clip

Hành động của chàng trai khiến cô dâu tủm tỉm cười. Mặc dù không nói ra nhưng ai cũng chắc rằng người vợ vô cùng hạnh phúc và sự mệt nhọc cũng vơi đi được phần nào.

Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, bài viết đã nhận được rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Nhiều chị em nhân cơ hội này cũng thi nhau kể khổ về những ngày đầu tiên bước vào nhà chồng làm dâu.

Bên cạnh đó, một số khác lại vô cùng bức xúc trước hành động của người chồng. Ai nấy đều cho rằng thay vì mang micro ra ngồi hát, chàng trai nên xắn tay áo rửa chén cùng vợ, hành động như vậy sẽ thiết thực hơn nhiều.

Đoạn clip nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình

“Lúc trước khi mới về làm dâu, mình cũng phải nai lưng ra rửa một đống bát đũa như vậy. Chồng mình lúc này không những không giúp đỡ mà còn cùng họ hàng ăn nhậu suốt cả đêm”, G.H chia sẻ.

“Lấy vợ về hoa cài trên đầu vẫn chưa tháo. Bụng mang dạ chửa còn phải ngồi ra đấy rửa bát, gói gọn 1 chữ khổ. Thay vì hát thì lao vào mà rửa bát phụ nó đi”, M.M bức xúc.

“Có mình tôi thấy anh chồng này dễ thương hả, chồng mà vô rửa phụ chắc chắn cũng bị người lớn mắng cho xem. Ngồi cổ vũ vợ vậy là có tâm lắm rồi, đỡ hơn mấy ông chồng bỏ vợ đi ăn, ngủ sướng thây”, một người dùng mạng xã hội lên tiếng.