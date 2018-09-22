Clip gây tranh cãi: Thương vợ mới cưới đã phải rửa 'núi' bát đũa, chú rể ngồi hát động viên

Xã hội 22/09/2018 13:35

Thấy vợ mới cưới đã phải rửa đống bát đũa cao ngất, chú rể nhanh trí bật nhạc ngồi hát động viên khiến người xem dở khóc dở cười.

Đối với những nàng dâu mới, chuyện ám ảnh nhất chính là việc phải đối diện với những chồng chén đĩa cao ngất sau tiệc cưới. Hiểu được sự khổ cực của người vợ trẻ, chàng trai trong đoạn clip dưới đây đã mang micro ra hát để cám ơn, cổ vũ.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, cô dâu chỉ kịp thay bộ quần áo thoải mái đã phải lao vào rửa đống bát đĩa. Lúc này, ngoài một vài người chị trong nhà giúp đỡ, chú rể trẻ ngồi hát để trêu chọc vợ.

Anh chàng liên tục hát: “Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Là lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất. Vì em từng biết lắng nghe, biết chịu đựng biết sẻ chia”.

Clip gây tranh cãi: Thương vợ mới cưới đã phải rửa 'núi' bát đũa, chú rể ngồi hát động viên - Ảnh 1
Chàng trai ngồi hát cổ vũ vợ rửa bát - Ảnh cắt từ clip

Hành động của chàng trai khiến cô dâu tủm tỉm cười. Mặc dù không nói ra nhưng ai cũng chắc rằng người vợ vô cùng hạnh phúc và sự mệt nhọc cũng vơi đi được phần nào.

Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, bài viết đã nhận được rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Nhiều chị em nhân cơ hội này cũng thi nhau kể khổ về những ngày đầu tiên bước vào nhà chồng làm dâu.

Bên cạnh đó, một số khác lại vô cùng bức xúc trước hành động của người chồng. Ai nấy đều cho rằng thay vì mang micro ra ngồi hát, chàng trai nên xắn tay áo rửa chén cùng vợ, hành động như vậy sẽ thiết thực hơn nhiều.

Clip gây tranh cãi: Thương vợ mới cưới đã phải rửa 'núi' bát đũa, chú rể ngồi hát động viên - Ảnh 2
Đoạn clip nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình

  “Lúc trước khi mới về làm dâu, mình cũng phải nai lưng ra rửa một đống bát đũa như vậy. Chồng mình lúc này không những không giúp đỡ mà còn cùng họ hàng ăn nhậu suốt cả đêm”, G.H chia sẻ.

“Lấy vợ về hoa cài trên đầu vẫn chưa tháo. Bụng mang dạ chửa còn phải ngồi ra đấy rửa bát, gói gọn 1 chữ khổ. Thay vì hát thì lao vào mà rửa bát phụ nó đi”, M.M bức xúc.

“Có mình tôi thấy anh chồng này dễ thương hả, chồng mà vô rửa phụ chắc chắn cũng bị người lớn mắng cho xem. Ngồi cổ vũ vợ vậy là có tâm lắm rồi, đỡ hơn mấy ông chồng bỏ vợ đi ăn, ngủ sướng thây”, một người dùng mạng xã hội lên tiếng.

Vợ bị chồng bạo hành, cắt gân: Chân dung và lời khai lạnh người của gã chồng vũ phu

Vợ bị chồng bạo hành, cắt gân: Chân dung và lời khai lạnh người của gã chồng vũ phu

Nghi ngờ vợ lén lút qua lại với người đàn ông khác, Tuyến đã lừa vợ đến nơi vắng vẻ, đánh đập và cắt gân chân nạn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   nóng trên mạng xã hội clip gây tranh cãi cô dâu rửa bát

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày