Nghi ngờ vợ lén lút qua lại với người đàn ông khác, Tuyến đã lừa vợ đến nơi vắng vẻ, đánh đập và cắt gân chân nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc chị N.T.T.H (sinh năm 1984, nữ hộ lý công tác tại bệnh viện Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bị chồng bạo hành, cắt gân chân, vào ngày 18/9 vừa qua Công an thành phố Hạ Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Dương Văn Tuyến (sinh năm 1982). Chân dung người chồng - Ảnh: Gia đình và xã hội Tại cơ quan điều tra, đối tượng này khai nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do nghi ngờ vợ có tình cảm và lén lút qua lại với người đàn ông khác. Vì tức giận nên vào khoảng 13 giờ ngày 12/9, Tuyến đã chạy xe đến bệnh viện gặp chị H. và chở chị đi.

Khi vào sâu khu vực nghĩa trang Hà Khẩu (phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long) Tuyến dừng xe lại, liên tục đánh vào mặt vợ mình. Chưa dùng lại ở đó, Tuyến còn lấy một con dao từ cốp xe cắt tóc, gân đầu gối trái và bắp chân phải của chị H. Con dao Tuyến dùng để cắt gân chân vợ - Ảnh: Gia đình và xã hội Sau một hồi đánh đập, người này lại chở chị H. về nhà, gọi gia đình bên vợ đến và tiếp tục đánh. Sợ có chuyện chẳng lành, gia đình chị H. đã gọi báo cảnh sát và đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy cấp cứu.

Nhiều ngày qua, vụ việc chị H. bị chồng bạo hành, cắt gân chân gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet Theo kết quả khám nghiệm của bệnh viện, tỷ lệ thương tích trên người chị H. là 12%. Được biết chị H. trước đây đã trải qua một đời chồng và có một con trai riêng. Đến năm 2012, mặc dù bị gia đình ngăn cản nhưng chị vẫn nhất quyết kết hôn cùng Tuyến, người cũng từng ly hôn và có con riêng. Sau đó, hai người sinh được một đứa con gái. Nạn nhân được người nhà chăm sóc trong bệnh viện - Ảnh: Internet Sau 3 năm kết hôn, Tuyến có tình nhân bên ngoài và liên tục đánh đập chị. Vì lo cho con nhỏ và sợ người ngoài bàn tán nên chị H. cố nhẫn nhịn, tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-bi-chong-bao-hanh-cat-gan-chan-dung-va-loi-khai-lanh-nguoi-cua-ga-chong-vu-phu-298015.html