Cuộc đời cay đắng của người vợ bị chồng cắt gân chân: Qua 2 lần đò vẫn chẳng thể hạnh phúc, bị đánh đập vẫn thương con chồng hết mực

Xã hội 20/09/2018 10:51

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng chị H. và gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi chị bị chồng đánh đập dã man, cắt gân chân.

Mới đây, vụ việc chị N.T.T.H (sinh năm 1984, ngụ phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) bị chồng là Dương Văn Tuyến (sinh năm 1982, ngụ phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) dụ đến chỗ vắng đánh đập, cắt tóc, cắt gân chân khiến dư luận cả nước vô cùng phẫn nộ.

Được biết trước khi kết hôn với Tuyến, chị H. từng trải qua một đời chồng. Tuy nhiên người này lại nghiện ma túy và giấu vợ trong một thời gian dài. Đến khi chị H. sinh con trai đầu lòng không bao lâu thì chồng chị bị bắt vì ma túy. Những chuỗi ngày mệt mỏi, thất vọng khiến chị quyết tâm ly dị để làm lại cuộc đời.

Cuộc đời cay đắng của người vợ bị chồng cắt gân chân: Qua 2 lần đò vẫn chẳng thể hạnh phúc, bị đánh đập vẫn thương con chồng hết mực - Ảnh 1
Gương mặt chị H. gần như bị biến dạng sau trận đòn của chồng - Ảnh: Internet

Sau đó, chị xin làm hộ lý tại Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy (Quảng Ninh) và bắt đầu những ngày làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai khôn lớn. Tại đây, chị quen biết Tuyến, đang làm bảo vệ trong bệnh viện. Cùng cảnh ngộ với chị H., Tuyến từng ly dị vợ và có một con trai. Dần dần, cả hai nảy sinh tình cảm với  nhau. Đến năm 2012, cả hai quyết về chung một nhà mặc cho gia đình chị H. kịch liệt ngăn cản. Không lâu sau đó, cả hai sinh được một cô con gái.

Trong suốt nhiều năm sống chung với Tuyến, chị không chỉ hết lòng chăm lo cho chồng con mà còn hết mực yêu thương con riêng của chồng. Những tưởng sẽ có cuộc sống êm ấm bên gia đình nhỏ thế nhưng đến năm 2015, chị H. đau đớn phát hiện chồng có bồ bên ngoài. Cũng từ lúc đó, chị phải một mình gồng gánh cả gia đình vì chồng chị bỏ việc, làm tự do với đồng lương ít ỏi, cũng chẳng bao giờ đưa tiền cho vợ nuôi con. Không chỉ vậy, người đàn ông này còn thường xuyên dùng bạo lực, đánh đập vợ dã man.

Sau những trận đòn, chị muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này nhưng vì thương con gái, thương đứa con riêng của chồng, lại sợ người đời soi mói và mềm lòng trước những lời xin lỗi của Tuyến, chị lại cắn răng chịu đựng.

Cuộc đời cay đắng của người vợ bị chồng cắt gân chân: Qua 2 lần đò vẫn chẳng thể hạnh phúc, bị đánh đập vẫn thương con chồng hết mực - Ảnh 2
Chị H. vẫn chưa hết sợ hãi sau khi bị chồng đánh đập, cắt gân chân - Ảnh: Internet

Thế nhưng Tuyến lại chẳng chịu để chị yên bình sống với con. Đỉnh điểm là vào buổi trưa 12/9 vừa qua, Tuyến gọi điện bảo có chuyện muốn nói và đến tận bệnh viện đón chị. Sau đó, anh ta chở chị H. vào sâu khu nghĩa trang Hà Khẩu (phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long).

Tại đây, người đàn ông này liên tục đánh, đá vào mặt, đầu và người vợ. Chưa hết, người đàn ông này còn lấy một con dao từ trong cốp xe ra cắt gân chân đầu gối trái và bắp chân phải của chị H.

Sau khi đánh đập vợ xong, Tuyến chở nạn nhân về nhà, gọi gia đình chị đến làm việc và tiếp tục hành hung chị trước mặt họ. Thấy vậy, gia đình đành phải gọi Công an phường Việt Hưng đến can thiệp.

Trong suốt những ngày nằm viện, chị H. luôn lo sợ chồng sẽ xuất hiện và hành hạ chị. Chỉ đến khi nghe tin Tuyến bị bắt vào đêm 17/9, chị mới có thể ngủ ngon giấc.

Phẫn nộ: Vợ bị chồng dùng dao cắt tóc và gân chân vì ghen tuông

Phẫn nộ: Vợ bị chồng dùng dao cắt tóc và gân chân vì ghen tuông

Ghen tuông vô cớ, người chồng đã dụ vợ mình lên đồi vắng rồi đánh đập dã man, lấy dao cắt tóc, gân chân khiến nạn nhân bị thương nặng.

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