Diện quần tất hở cả mông đít, chị em phụ nữ gây phản cảm cho xã hội

Mới đây, cư dân mạng lại truyền tay nhau những bức ảnh chị em phụ nữ mặc quần tất lộ cả vùng nhạy cảm khiến ai nhìn thấy đều phải "đỏ mặt".

Hiện nay, quần tất ngày càng phong phú, có rất nhiều kiểu dáng khác nhau từ trơn đến kiểu caro hay kẻ sọc. Nhờ vậy, chị em có thể phối hợp được chúng với rất nhiều loại trang phục khác nhau. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa thì quần tất cũng không thể thay thế chiếc quần mặc hàng ngày vì nó vô cùng mỏng manh. Thế nhưng, nhiều chị em phụ nữ lại vô tư mặc quần tất mỏng, ôm sát phần dưới cơ thể rồi vô tư ra đường khiến nhiều người trông vào vô cùng phản cảm.

Việc ăn mặc phản cảm luôn là chủ đề nóng trên mạng xã hội, thế nhưng trên Facebook vẫn thường xuyên xuất hiện những bức ảnh "ăn mặc thiếu vải" của chị em phụ nữ kèm theo đó là những lời chia sẻ bức xúc và khó chịu.

Lưu ý khi mặc quần tất

Dù với màu sắc, hoa văn như thế nào thì khi mặc quần tất, bạn rất dễ bị lộ đồ lót phía bên trong. Mặc dù phần trên của quần tất có màu đậm hơn nhưng cũng rất mỏng manh, do đó chị em phụ nữ phải hết sức cẩn thận khi chọn đồ mặc cùng để tránh gây phản cảm cho người đối diện.

Tốt nhất đừng mặc quần, váy quá ngắn khi diện quần tất, nó vừa khiến bạn dễ bị "lộ hàng", vừa khiến trang phục mất đi tính thời trang. Bên cạnh đó, khi chọn quần tất phải đáp ứng việc bạn co chân lên để tránh phần ranh giới tất bị lộ.

Cách bảo quản quần tất

- Cho tất mới mua vào ngăn đá tủ lạnh: Khi vừa mua về, bạn nên cho ngăn đá vào tủ lạnh khoảng một ngày. Như vậy sẽ giúp tất bền và đẹp hơn (lưu ý: cách này chỉ được dùng cho tất mới).

- Tuyệt đối không giặt tất bằng máy hay sử dụng các loại xà phòng có chất tẩy rửa mạnh: vì dễ khiến chúng bị hư. Tốt nhất bạn nên dùng dầu gội hoặc sữa tắm để giặt tất. Bên cạnh đó, sau khi giặt quần tất, hãy ngâm nó vào dung dịch nước ấm pha giấm để các sợi vải dai và bền hơn.

- Phơi quần tất tốt nhất nên chọn những nơi thoáng gió, không có nắng gắt. Không dùng kẹp hoặc phơi quần tất cạnh các trang phục có khóa sắt hay những vật sắt nhọn vì nó sẽ làm rách tất.