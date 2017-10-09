Cuộc sống 'địa ngục' của thiếu phụ bị chồng truy sát chém 18 nhát dao vào người

Xã hội 09/10/2017 14:30

Kể từ ngày kết hôn, chị Thiết luôn phải sống trong đòn roi của chồng. Bi kịch được đẩy lên đến đỉnh điểm khi chị bị chính người đầu ấp tay gối truy sát bằng 18 nhát dao.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội, từ nhỏ chị Nguyễn Thị Thiết đã sống vô cùng cơ cực. Những tưởng đến khi lấy chồng cuộc sống sẽ thay đổi, thế nhưng đâu ai ngờ rằng cuộc sống của chị ngày càng bế tắc hơn. 

Trong cuộc gặp với phóng viên VnExpress, chị Thiết dù cố gắng mấy cũng không thể che đi những vết sẹo trên mặt và tai khiến nhiều người nhìn vào không khỏi xót xa. Gương mặt chị không chỉ chi chít vết bầm mà chị còn phải chịu đau đớn từ việc dùng những chiếc đinh sắt để nối giữ xương ở bàn tay trái.

Cuộc sống 'địa ngục' của thiếu phụ bị chồng truy sát chém 18 nhát dao vào người - Ảnh 1
Mỗi khi thua bạc, Chính lại về nhà đánh đập vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Theo lời kể của chị Thiết, gia đình chị có tổng cộng năm người con. Khi đến tuổi dựng vợ gả chồng, chị kết hôn với anh Nguyễn Hữu Chính, người đàn ông cùng xã, lớn hơn chị hai tuổi. Lúc mới kết hôn, chị ở nhà làm nghề may thủ công, anh Chính làm thợ xây. Một thời gian sau, chồng chị xin được công việc làm công nhân môi trường. Với đồng lương ít ỏi đó, cả hai chỉ có thể sống tằn tiện qua ngày.

Sau đó khi hai đứa trẻ ra đời, công việc của vợ chồng chị Thiết đã ổn định và thu nhập cũng có phần cao hơn. Thế nhưng thay vì cùng vợ lo lắng, chăm sóc cho gia đình nhỏ thì anh Chính lại rơi vào vòng xoáy đỏ đen. Từ đó, gia đình của hai người bắt đầu xuất hiện những rạn nứt.

Khi Chính thắng bạc thì gia đình yên ổn nhưng khi thua bạc anh ta trở nên cáu gắt, đánh đập vợ con. Không chịu nổi cảnh sống như "địa ngục" này, chị Thiết bỏ về nhà cha mẹ đẻ. Chính lại đến xin lỗi và hứa sẽ không có lần sau. Thế nhưng mỗi lần như vậy, lời hứa của anh ta cũng chỉ kéo dài được vài ngày rồi đâu lại vào đấy. Hễ thua bạc là Chính lại về nhà đánh vợ. Cha của Chính vì thương con dâu và cháu nội đứng ra bênh vực cũng bị anh ta đuổi đánh khắp xóm. 

Nhiều lần hàng xóm xung quanh nhìn thấy cảnh chị Thiết bị chồng đánh đã lên tiếng khuyên can, gọi chính quyền địa phương nhưng cũng không giải quyết được sự việc. Bố mẹ chồng nhìn thấy con dâu bị đánh đập thậm tệ đã nhiều lần khuyên chị Thiết nên tạm thời rời xa chồng. Thế nhưng "van xin không được, anh ta thường xuyên chặn đường bắt tôi về, còn tìm đến chỗ làm của tôi gây sự", chị Thiết kể.

Vào ngày 10/7/2016, trong khi chị Thiết đang ra đồng nhổ mạ, Chính chạy xe máy đến gọi lên bờ nói chuyện. Người chồng muốn đi nơi khác nói chuyện nhưng chị Thiết không chịu nên bị đuổi đánh. Thấy chị Thiết bỏ chạy vào nhà dân gần đó trốn, Chính bỏ đi. Trên đường về, người này lấy con dao dài khoảng nửa mét, quay lại chỗ chị Thiết và chém tới tấp vào người chị.

Tổng cộng trên người nạn nhân có 18 nhát dao, trong đó có vết thương khiến chị gần đứt lìa cánh tay. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán chị Thiết bị tổn thương 78% sức khỏe Nhắc đến người chồng của mình, chị Thiết không kìm được nước mắt nói: "Từ ngày lấy chồng tôi không được một phút yên bình, đến giờ cũng vậy. Tôi gần như không còn sức lao động".

Sau những gì gây ra cho chị Thiết, Chính bị TAND Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù giam vì tội Giết người. Dù suýt chút nữa đã mất mạng dưới tay chồng nhưng chị Thiết vẫn mong tòa giảm án để anh ta có cơ hội quay về làm lại cuộc đời.

 

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