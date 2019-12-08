Bạn gái cũ chú rể xông vào đám cưới đánh ghen, cô dâu đứng cười vui vẻ và sự thật đằng sau

Thế giới 08/12/2019 19:20

Việc bạn gái cũ đánh ghen trong đám cưới quả là chuyện hy hữu nhưng chuyện cô dâu đứng cười vui vẻ khi chứng kiến cảnh tượng trên còn gây ngạc nhiên hơn.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại một câu chuyện hy hữu xảy ra trong đám cưới khiến nhiều người kinh ngạc.

Theo đó, vào ngày 30/11 vừa qua, cô dâu Stacey Owen (29 tuổi) và chú rể Keri tổ chức đám cưới tại khách sạn Ty Newydd Country, thuộc thị trấn Aberdare, xứ Wales. Sau khi các thủ tục của đám cưới được tổ chức xong xuôi thì một sự cố đã xảy ra. Cụ thể, một người phụ nữ tự xưng là người yêu cũ của chú rể đã xông vào lễ đường. Sau đó, người phụ nữ này đã dùng hoa cưới đánh cô dâu lẫn chú rể.

Ban đầu, cô dâu chú rể khá bất ngờ với màn đánh ghen trong đám cưới của mình. Tuy nhiên, sau đó cặp đôi đã nhận ra người đến phá đám cưới thực chất là một diễn viên hài. Trên thực tế, đây là kế hoạch của phù dâu cũng là bạn thân của cô dâu. Vì muốn góp vui cho đám cưới nên cô bạn này đã thuê diễn viên hài đến tạo không khí.

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Bạn gái cũ của chú rể lao vào đánh ghen nhưng cô dâu lại cười không ngừng đúng là chuyện hy hữu - Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến sự việc trên, cả cô dâu chú rể cho biết họ vô cùng hạnh phúc và vui vẻ với điều bất ngờ mà người bạn thân mang lại.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao. Bên cạnh một số người cảm thấy hài hước, hứng thú với trò đùa của cô bạn thân thì số khác lại cho rằng trò chơi này có hơi quá lố, có thể khiến người khác thấy khó chịu.

Bạn gái cũ chú rể xông vào đám cưới đánh ghen, cô dâu đứng cười vui vẻ và sự thật đằng sau - Ảnh 2
Đoạn clip nhanh chóng gây bão mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

"Vui thì vui thật nhưng đúng là đứng tim với trò đùa này luôn á. Cô dâu với chú rể phải có trái tim khỏe mạnh lắm mới bình tĩnh nhìn ra đây là một diễn viên hài", một bình luận của cư dân mạng.

"Xem của người khác thì thấy vui nhưng nếu xảy ra trong đám cưới của mình thì không nha. Gửi đám bạn thân, tốt nhất đừng chơi trò này nếu không là tuyệt giao nhé", K.B nhắn gửi.

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