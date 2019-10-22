Cay cú vì bị 'đá', 9x dọa tung clip nóng để cưỡng dâm người yêu cũ

Xã hội 22/10/2019 15:29

Bực tức vì bạn gái đòi chia tay, Nguyễn Quang Hòa dọa tung clip nóng lên mạng xã hội nhằm đe dọa, ép bạn gái quan hệ tình dục nhiều lần tại nhà nghỉ.

Chiều 21/10, Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hòa (SN 1993, trú tại Hương Văn, Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi dọa tung clip nóng nhằm cưỡng dâm bạn gái cũ.

Theo cơ quan công an, vào khoảng đầu tháng 7/2017, chị Nguyễn Thị L. (trú tại TP. Hạ Long) quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với Nguyễn Văn Hòa (SN 1993), thợ phun và sơn xe trong gara ô tô ở phường Hà Trung, TP Hạ Long.

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Nguyễn Văn Hòa dọa tung clip nóng nhằm cưỡng dâm bạn gái cũ - Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Khoảng đầu tháng 1/2019, cặp đôi xảy ra nhiều mâu thuẫn dẫn đến chia tay. Chị L. đã chặn số điện thoại và các tài khoản mạng xã hội Zalo, Facebook của Hòa.

Nghĩ chị L. có người đàn ông khác nên Hòa đã nhắn tin, đe dọa giết và tung ảnh nhạy cảm của chị L. lên mạng xã hội, ép chị L. phải quan hệ tình dục nhiều lần ở nhà nghỉ.

Sau đó, chị L. nhận thấy tinh thần, cuộc sống cá nhân bị hoàn toàn đảo lộn, cộng thêm lo sợ Hòa sẽ làm hại gia đình mình nên chị L. đã đến Công an TP. Hạ Long trình báo vụ việc.

Tại cơ quan công an, Hòa đã thừa nhận hành vi cưỡng dâm bạn gái cũ. Hiện Công an TP. Hạ Long đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Hòa theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó đã xảy ra không ít những vụ dọa tung clip nóng tống tiền người yêu cũ gây xôn xao dư luận.

Vì không níu kéo được tình cảm, Nguyễn Ngọc Tân (37 tuổi, ngụ Bình Phước) đã dọa sẽ tung clip nhạy cảm của người yêu lên mạng xã hội để tống tiền.

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Níu kéo tình cảm không thành, Tân dọa tung clip nóng tống tiền người yêu cũ - Ảnh: Internet

Theo đó, chị N. (36 tuổi) quen biết Tân qua mạng xã hội. Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai nảy sinh tình cảm. Trong thời gian yêu đương, cả hai có quan hệ tình dục và Tân nhiều lần dùng điện thoại quay lại. Sau đó, vì thấy không hợp nên chị N. đề nghị chia tay.

Vì không níu kéo được tình cảm nên Tân dùng clip sex tống tiền, ép chị N. đưa 10 triệu đồng. Mặc dù nạn nhân đã làm theo yêu cầu nhưng gã này không chịu xóa clip. Đến ngày 19/2/2019, gã lại tiếp tục bắt nạn nhân đưa thêm 4 triệu để xóa clip. Vì quá sợ hãi nên chị N. đã gọi cho nhóm “hiệp sĩ” nhờ giúp đỡ. Sau đó không lâu, Tân bị nhóm “hiệp sĩ” bắt, giao công an.

Thanh niên dọa tung clip nóng tống tiền người yêu cũ 500 triệu

Thanh niên dọa tung clip nóng tống tiền người yêu cũ 500 triệu

Sau khi chia tay, nam thanh niên ở Quảng Ninh dọa tung clip nóng tống tiền người yêu cũ. Nếu nạn nhân không đưa 500 triệu đồng, hắn sẽ đăng clip lên mạng xã hội.

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