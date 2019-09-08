Thanh niên dọa tung clip nóng tống tiền người yêu cũ 500 triệu

Xã hội 08/09/2019 17:34

Sau khi chia tay, nam thanh niên ở Quảng Ninh dọa tung clip nóng tống tiền người yêu cũ. Nếu nạn nhân không đưa 500 triệu đồng, hắn sẽ đăng clip lên mạng xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Lương Minh Quang (27 tuổi, ngụ phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long) để điều tra về hành vi dọa tung clip nóng tống tiền người yêu cũ.

Vào tháng 8, chị D. (28 tuổi, trú tại TP. Hạ Long) đến công an trình báo về việc bị một người đàn ông yêu cầu chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản. Nếu nạn nhân không làm theo sẽ bị tung clip, hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội.

Qua xác minh làm rõ, cảnh sát xác định người tống tiền chị D. là Lương Minh Quang - bạn trai cũ của chị D.

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Cô gái ở Quảng Ninh bị người yêu cũ dọa tung clip nóng tống tiền - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 5/9, qua khám xét nhà riêng của Quang, công an thu giữ 4 đoạn clip liên quan đến chị D. Bước đầu, Quang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

Trước đó đã xảy ra không ít những vụ dọa tung clip nóng tống tiền người yêu cũ gây xôn xao dư luận.

Vì không níu kéo được tình cảm, Nguyễn Ngọc Tân (37 tuổi, ngụ Bình Phước) đã dọa sẽ tung clip nhạy cảm của người yêu lên mạng xã hội để tống tiền.

Theo đó, chị N. (36 tuổi) quen biết Tân qua mạng xã hội. Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai nảy sinh tình cảm. Trong thời gian yêu đương, cả hai có quan hệ tình dục và Tân nhiều lần dùng điện thoại quay lại. Sau đó, vì thấy không hợp nên chị N. đề nghị chia tay.

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Níu kéo tình cảm không thành, Tân dọa tung clip nóng tống tiền người yêu cũ - Ảnh: Internet

Vì không níu kéo được tình cảm nên Tân dùng clip sex tống tiền, ép chị N. đưa 10 triệu đồng. Mặc dù nạn nhân đã làm theo yêu cầu nhưng gã này không chịu xóa clip. Đến ngày 19/2/2019, gã lại tiếp tục bắt nạn nhân đưa thêm 4 triệu để xóa clip. Vì quá sợ hãi nên chị N. đã gọi cho nhóm “hiệp sĩ” nhờ giúp đỡ. Sau đó không lâu, Tân bị nhóm “hiệp sĩ” bắt, giao công an.

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Để có tiền tiêu xài, Cường đã tống tiền bằng clip nóng của mình với người tình lớn tuổi. Trong lúc đang giao dịch, đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ.

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