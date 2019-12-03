Cô dâu mời hội người yêu cũ đến đám cưới, biểu cảm của chú rể gây sốt mạng

Thế giới 03/12/2019 17:50

Câu chuyện cô dâu mời người yêu cũ đến dự đám cưới khiến chú rể nhăn nhó khó chịu đang gây xôn xao cộng đồng mạng.

Người ta thường nói đừng bao giờ mời người yêu cũ đến đám cưới để tránh làm hỏng ngày trọng đại. Thế nhưng cô dâu dưới đây chẳng những mời một mà là mời tập thể người yêu cũ đến chung vui với mình. Điều này làm mọi người không khỏi thắc mắc chú rể sẽ phản ứng ra sao.

Theo AsiaOne, trong tiệc cưới diễn ra hôm 25/11 vừa qua, cô dâu Tunchanok Boonkacha (25 tuổi, sống tại Thái Lan) bỗng nổi đình đám trên mạng xã hội vì mời hội bạn trai cũ đến đám cưới. Thậm chí 3 anh chàng này còn khá bảnh bao và cùng chụp hình với cô dâu chú rể

Cô dâu mời hội người yêu cũ đến đám cưới, biểu cảm của chú rể gây sốt mạng - Ảnh 1
Cô dâu mời 3 người yêu cũ điển trai đến dự đám cưới - Ảnh: AsiaOne

Trong khi cô dâu và 3 người yêu cũ đều cười rất tươi thì chú rể Puh lại có biểu cảm khá ngượng nghịu. Anh cười không hé miệng. Trong một tấm hình khác, Sine ôm một chàng người yêu cũ còn chú rể quay mặt đi tỏ vẻ ngán ngẩm. 

Những bức ảnh gây bão mạng và nhận về nhiều chỉ trích: "Chẳng hiểu cô dâu nghĩ gì"; "Mời thì cũng được nhưng sao lại thân thiết như thế"; "Có vẻ không tôn trọng chú rể"...

Để tránh mọi việc đi quá xa, cô dâu đã lên tiếng giải thích rằng chú rể chỉ đang diễn cho vui mà thôi.

Cô dâu mời hội người yêu cũ đến đám cưới, biểu cảm của chú rể gây sốt mạng - Ảnh 2
Cô dâu thân thiết với bạn trai cũ - Ảnh: AsiaOne

Sau khi chia tay, cô dâu vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết với những người bạn trai cũ. Trước khi quyết định mời họ đến đám cưới, cô đã hỏi ý kiến chú rể và được chồng đồng ý. Ngoài ra bạn gái cũ của chú rể cũng được mời nhưng không thể tham dự vì đang ở nước ngoài. 

Tiệc cưới diễn ra hết sức vui vẻ, không có chuyện chú rể hằn học hay khó chịu với người cũ của vợ. 

Sau lời giải thích, một số dân mạng đã tỏ ra đồng tình với cô dâu: "Chia tay xong vẫn có thể làm bạn"; "Tôi thấy họ sống và hành xử rất văn minh";...

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