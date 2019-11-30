Cô dâu bỏ trốn sau 3 ngày cưới, chú rể bàng hoàng phát hiện vợ là đàn ông

Thế giới 30/11/2019 17:09

Chú rể họ Wang vô cùng bàng hoàng sau khi phát hiện ra cô dâu bỏ trốn sau 3 ngày cưới, mang theo toàn bộ trang sức và quà tặng.

Sự việc cô dâu bỏ trốn xảy ra ở huyện Hoài Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Chàng trai họ Wang vô cùng hạnh phúc khi bạn gái thông báo có thai. Cả hai hẹn hò qua mạng xã hội và bên nhau ngoài đời thực chưa được bao lâu. Sau khi biết tin, gia đình của Wang vô cùng phấn khởi, nhanh chóng lên kế hoạch chuẩn bị đám cưới. 

Đám cưới diễn ra hết sức long trọng. Tuy nhiên, Wang không thể ngờ rằng chỉ 3 ngày sau đám cưới, cô dâu đã biến mất cùng với tất cả quà tặng và trang sức có giá trị khoảng 10.000 nhân dân tệ (khoảng 33 triệu đồng).

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Đám cưới của Wang và 'cô vợ' - Ảnh: Shanghaiist

Ban đầu, mọi người nghĩ đôi vợ chồng trẻ giận dỗi nên cô dâu mới đi khỏi nhà vài ngày cho khuây khỏa. Mãi về sau họ mới nhận ra nàng dâu mới đã thực sự bốc hơi nên mới đến đồn cảnh sát báo án. Tuy nhiên, vợ của Wang đã biến mất không dấu tích như bong bóng xà phòng. Wang chỉ biết tự trách và nhắc nhở bản thân không được cả tin như vậy nữa. 

Không lâu sau đó, cảnh sát nhận được đơn trình báo của một thanh niên về việc bị một cô gái mới quen trên mạng lừa tiền.

Cô gái có tên là Miao Xiaomin đã dùng nhiều cách khác nhau để "đào mỏ" chàng trai này. Sau khi nam thanh niên nhận ra bộ mặt thật của bạn gái thì số tiền bị lừa đã lên tới 31.000 nhân dân tệ (hơn 100 triệu VND).

Sau quá trình điều tra, cảnh sát đã tìm được quán cà phê internet mà Miao Xiaomin thường xuyên ghé tới để lên mạng.

Thế nhưng người mà cảnh sát bắt được lại một chàng trai tên Miao Songtao, 27 tuổi. Cảnh sát đã đưa tên này về nơi cư trú để khám nhà. Tại đây, ai nấy đều bàng hoàng phát hiện trong nhà của Miao có rất nhiều váy, tóc giả, giày cao gót và các phụ kiện của nữ giới.

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Nam thanh niên giả gái lừa tình nhiều đàn ông - Ảnh: Shanghaiist

Lúc này, Miao đã cúi đầu thừa nhận hành vi lừa đảo. Đây cũng chính là cô vợ giả mang thai rồi bỏ trốn của chàng trai họ Wang. Ngoài ra, hắn còn cho biết đã thực hiện trót lọt tới 11 vụ chiếm đoạt tài sản khác.

Sau khi biết được sự thật, Wang đã vô cùng bàng hoàng. Có nằm mơ anh ta cũng không thể ngờ cô dâu của mình lại là một gã đực rựa chính hiệu.

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Miao Songtao - Ảnh: Shanghaiist

Cư dân mạng Trung Quốc được dịp bàn tán xôn xao về sự việc hy hữu này.

"Anh ta giỏi đấy chứ"; "Tôi chỉ muốn biết sao anh ta lừa được bạn trai làm chuyện ấy mà người ta không hề biết"; "Cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm. Hoa Mộc Lan còn từng ở trong quân đội nhiều năm mà không ai biết cô ấy là phụ nữ mà"..., dân mạng bình luận.

Sau đám cưới xa hoa, chú rể bỏ trốn, để mặc cô dâu với món nợ khổng lồ

Sau đám cưới xa hoa, chú rể bỏ trốn, để mặc cô dâu với món nợ khổng lồ

Sau khi tổ chức đám cưới lộng lẫy tại nhà hàng sang trọng, chú rể bỏ trốn cùng tiền sính lễ, để mặc cô dâu cùng món nợ khổng lồ.

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