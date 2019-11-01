Rơi nước mắt cảnh cô dâu bế chú rể lên xe hoa vào ngày thành hôn sau 8 năm hoãn cưới

Hình ảnh cảm động ghi lại khoảnh khắc cô dâu bế chú rể lên xe hoa khiến ai nấy đều không kiềm được nước mắt. Tại lễ đường, chú rể cũng đã gửi lời cảm ơn đến vợ.

Nhiều ngày qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ bức ảnh cô dâu bế chú rể lên xe hoa vào ngày cưới. Không chỉ những người có mặt tại đám cưới mà ngay cả người dùng mạng xã hội sau khi xem hình ảnh cảm động này đều không khỏi xúc động. Trong ảnh, cô dâu mặc bộ đồ cưới truyền thống của Trung Quốc bế chú rể mặc lễ phục lên chiếc xe hoa mà không cần nhờ sự giúp đỡ của ai khác.

Hình ảnh cảm động trong ngày cưới của cặp đôi gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet Được biết đây là đám cưới của Lưu Đôn Dương (32 tuổi) và Tiểu Vỹ tại Thanh Đảo, Sơn Đông (Trung Quốc) diễn ra vào ngày 20/10 vừa qua. Cách đây 8 năm, Đôn Dương làm kỹ sư trong một nhà máy sản xuất còn Tiểu Vỹ là một nhân viên thu ngân. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cả hai đã phải lòng nhau. Sau 1 năm hẹn hò, họ đăng ký kết hôn và chuẩn bị tổ chức đám cưới. Thế nhưng chỉ 6 ngày trước đám cưới, chú rể bất ngờ gặp tai nạn xe hơi dẫn đến liệt nửa người.

Chú rể gửi lời cảm ơn đến cô dâu sau 8 năm bên nhau - Ảnh: Internet Sau đó, Đôn Dương đã tìm mọi cách để xua đuổi Tiểu Vỹ vì nghĩ rằng mình không thể mang đến hạnh phúc cho cô. Thế nhưng Tiểu Vỹ vẫn tận tình chăm sóc và động viên anh mỗi ngày. Vài ngày sau, Tiểu Vỹ phát hiện mang thai. Nhờ đó Đôn Dương mới có động lực điều trị vết thương. Sau khi sinh con gái đầu lòng, cô vừa chăm sóc chồng con lại phải bươn chải kiếm tiền trả viện phí và nuôi sống gia đình. Mặc dù hiện tại thu nhập chỉ đủ sống nhưng gia đình nhỏ 5 người vô cùng hạnh phúc - Ảnh: Internet Đến năm 2006, vợ chồng Tiểu Vỹ quyết định thụ tinh trong ống nghiệm và sinh được hai con trai. Hiện tại, gia đình nhỏ 5 người sống vô cùng hạnh phúc. Dù không thể đi lại nhưng Đôn Dương vẫn chăm chỉ phụ giúp vợ bán hàng trên mạng. Sau 8 năm, Đôn Dương quyết định tổ chức đám cưới với Tiểu Vỹ. Sau khi được vợ bế lên xe hoa, đưa vào lễ đường, anh xúc động gửi lời cảm ơn vợ: “Cảm ơn em, người đã cho anh cuộc đời thứ 2”. Hình ảnh người vợ bế chồng bị liệt nửa người lên xe hoa khiến những người chứng kiến rơi nước mắt vì cảm động. Sau khi được chia sẻ, câu chuyện cảm động này đã gây bão mạng xã hội nhiều ngày liền. Tất cả đều hy vọng tổ ấm của họ sẽ mãi hạnh phúc như vậy.

Bức ảnh gây bão MXH hôm nay: Hai ông bố bỉm sữa trông con cho vợ đi chơi được chị em khen nức nở Hình ảnh 2 ông bố bỉm sữa ôm con ngồi uống nước để vợ đi dự tiệc khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú, hết lời khen ngợi.

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