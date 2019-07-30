Hình ảnh bé gái bị bạo hành bởi chính bà của mình khiến cộng đồng mạng bàng hoàng. Nhìn tấm lưng chi chít vết thương của cô bé, mọi người không khỏi đau lòng.

Từ trước đến nay, việc bạo hành trẻ em luôn bị xã hội lên án gay gắt. Thế nhưng đâu đó vẫn còn không ít những đứa trẻ phải chịu cảnh đòn roi mỗi ngày. Mới đây nhất, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một bé gái bị bạo hành dã man, toàn thân chi chít vết thương khiến ai nấy đều vô cùng xót xa, phẫn nộ.

Theo thông tin trên The Sun, vì phải đi nơi khác làm việc kiếm tiền mưu sinh, hai vợ chồng người Trung Quốc đã gửi các con cho người bà chăm sóc. Từ đó, bé gái 7 tuổi và các em phải trải qua những tháng ngày tăm tối khi liên tục hứng chịu những trận đòn vô cớ từ bà của mình.

Tấm lưng chi chít vết thương của bé gái bị bạo hành bởi người bà độc ác - Ảnh: The Sun

Vụ việc xảy ra từ hồi đầu năm nhưng mãi đến gần đây mới bị hàng xóm phát hiện. Người này đã lén quay clip những vết thương của nạn nhân rồi gửi đến cơ quan chức năng. Nhận được tin, ngày 27/7 vừa qua cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, bắt giữ người bà ngay tại nhà ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).

Clip ghi lại hình ảnh vết thương trên cơ thể cô bé - Nguồn: The Sun

Những hình ảnh trong đoạn clip được các phương tiện truyền thông đăng tải cho thấy hai cánh tay của cô bé chi chít vết sẹo. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong tất cả những nỗi đau mà em phải chịu đựng. Khi vạch áo lên, phần lưng của nạn nhân còn nhiều sẹo hơn những nơi khác. Các vết thương cũ, mới chồng chất lên nhau.

Bé gái 7 tuổi bị bà dùng ống nước, dây cáp và kìm đánh đập - Ảnh: The Sun

Tại cơ quan điều tra, người bà khai vì cháu gái không nghe lời, hư đốn nên dùng dây cáp, ống nước và kìm để đánh đập. Bé gái còn tiết lộ người bà thường xuyên dùng tay bấm mạnh vào phần môi và mí mắt của em để trừng phạt. Và em không phải là nạn nhân duy nhất, hai đứa em cũng bị hành hạ tàn nhẫn.

Hiện cơ quan chức năng địa phương vẫn đang tạm giam người phụ nữ này để điều tra, làm rõ vụ việc.

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