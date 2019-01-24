Sự việc được một người dùng Facebook có tên N.T.Đ chia sẻ trong một group nổi tiếng trên mạng xã hội: “Ông bố trẻ trong ảnh thường xuyên đánh đập chị trong thời gian chị mang bầu, rồi luôn dùng cái mồm khéo léo của mình để che đi hành động vũ phu ấy.

Nhiều giờ qua, cộng đồng mạng xôn xao với thông tin người đàn ông đánh đập, hành hạ con nhỏ để gây áp lực khiến vợ quay về. Những hình ảnh trong bài viết khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Thậm chí sau khi sinh con ra hành động của anh vẫn không hề giảm đi mà còn tăng lên theo chiều hướng ngày hai lần. Khi chị quyết định ra đi vì không chịu được đòn roi với đủ lí do thì ông bố trẻ đã giữ lại hai con và nhất quyết không cho chúng theo mẹ.

Để nhằm tạo áp lực bắt chị phải quay về, anh bố trẻ đã hành hạ con mình rồi chụp ảnh gửi cho chị. Lòng đau thật đau, chị quyết định sẽ trở về bên người chồng vũ phu ấy chỉ mong sao các con mình được bình an không sống trong cảnh sợ hãi với một người bố mất hết tính người”.

Kèm theo đó, người này còn đăng những đoạn tin nhắn người chồng này gửi cho vợ mình cùng những bức ảnh ghi lại cảnh hai đứa trẻ tội nghiệp bị đánh đập khiến ai nấy đều vô cùng phẫn nộ.

Hình ảnh hai đứa trẻ khóc sướt mướt gây bức xúc - Ảnh: Facebook

“Đúng là thật thì phẫn nộ. Con mình đẻ ra nó có đau 1 cái thì mình đau 10. Không hiểu sao còn có những kẻ khốn nạn như thế này”, T.L nổi giận.

“Thật sự quá bức xúc và đau lòng trước hành động nhẫn tâm độc ác này. Con mình sinh ra mà chẳng lẽ không đau tí nào sao”, một người dùng mạng khác bình luận.

Mặc dù chưa có thêm nhiều thông tin về vụ việc nhưng nhiều giờ qua, cộng đồng mạng vẫn liên tục chia sẻ và bình luận.