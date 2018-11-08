Thời gian qua có không ít vụ trẻ em bị bạo hành gây chấn động dư luận. Khi hình ảnh các bé bị đánh đập được chia sẻ, ai nấy đều vô cùng đau lòng và phẫn nộ.

Theo đó, vào ngày 5/12/2017, sau khi bị mẹ kế đánh đập vì nghi ăn vụng thịt bò hầm, bé K. đã bỏ trốn, tìm về nhà ông bà nội. Tại đây, người nhà bé K. đã trình báo việc bé bị bạo hành đến cơ quan điều tra.

Vào ngày 31/8 vừa qua, Tòa án nhân dân quần Cầu Giấy (Hà Nội) mở phiên tòa xét xử Trần Hoài Nam (sinh năm 1983, trú quân Ba Đình) và Phạm Thị Tú Trinh (sinh năm 1984, vợ Nam) về tội hành hạ con và cố ý gây thương tích. Nạn nhân là bé K. (sinh năm 2008, con riêng của Nam).

Không chỉ bị thương về thể xác, tâm hồn của những đứa trẻ bị bạo hành cũng mang những vết thương khó lành - Ảnh: Internet

Tại cơ quan chức năng, Trinh khai đã dùng đũa đánh vào mặt bé vì nghi K. ăn vụng. K. cho biết trong khoảng thời gian ở chung với Nam và Trinh, em thường xuyên phải chịu những trận đòn bằng móc quần áo, thậm chí là guốc từ mẹ kế và bố ruột.

Chưa dừng lại ở đó, K. còn bị bố và mẹ kế bắt ngủ ở dưới sàn nhà trong những ngày lạnh. Nhìn thấy những vết thương chi chít trên người bé K., gia đình vô cùng tức giận, báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng để điều tra.

Trinh và Nam trong phiên tòa xét xử vào cuối tháng 8 vừa qua - Ảnh: Internet

Mặc dù khi trở về với mẹ, bé K. không còn chịu đựng những trận đòn từ bố và mẹ kế nhưng em vẫn có những biểu hiện trầm cảm, nói năng không lưu loát. Gia đình phải đưa em đi bác sĩ tâm lý để điều trị, tránh những hậu quả đau lòng.

Bé trai 8 tuổi bị bố dượng đánh chết, thông đồng với mẹ đem chôn

Đã hơn nửa năm trôi qua nhưng cộng đồng mạng vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc bé Nguyễn Thành Đạt (8 tuổi) bị Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Bình Phước) đánh chết.

Mặc dù biết con trai bị người tình bạo hành nhiều lần nhưng người mẹ vẫn dửng dưng. Đã vậy, khi con bị đánh chết, người mẹ này còn thông đồng với nhân tình lén đem bé chôn cất nhằm che giấu tội ác.

Mặc dù biết con trai bị tình trẻ đánh đập nhưng Nga vẫn dửng dưng cho qua - Ảnh: Internet

Theo đó, Hải là người tình của Đoàn Thị Hồng Nga (sinh năm 1988, mẹ ruột của bé Đạt). Từ lúc Đạt được đưa về sống chung với Nga và Hải, bé không chỉ bị bắt nghỉ học mà còn thường xuyên bị Hải đánh đập dã man. Thậm chí Hải còn nhiều lần livestream lại cảnh đánh con riêng của người tình trên mạng xã hội. Mặc dù Nga biết con mình bị đánh nhưng chỉ nhắc nhở rồi cho qua.

Đến sáng 27/3, Nga đang đi làm thì nhận được điện thoại của Hải nói bé Đạt bị ngã trong nhà tắm. Về đến nhà, người mẹ nhìn thấy con trai ngừng thở, trên ngực có vết bầm tím thì lập tức đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Lúc này Hải bàn bạc với Nga đưa thi thể về quê Hải tổ chức đám tang. Tuy nhiên, vì nhiều người thấy lạ, nghi ngờ bé bị đánh chết nên báo công an. Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận trước ngày xảy ra sự việc có nhốt bé Đạt trong phòng đánh đập.