Bức ảnh gây bão MXH hôm nay: Hai ông bố bỉm sữa trông con cho vợ đi chơi được chị em khen nức nở

Hình ảnh 2 ông bố bỉm sữa ôm con ngồi uống nước để vợ đi dự tiệc khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú, hết lời khen ngợi.

Lâu nay, mọi người đã quen với hình ảnh các bà mẹ bỉm sữa đầu bù tóc rối trông con để các ông chồng thảnh thơi. Chính vì vậy, bức ảnh hai ông bố bỉm sữa ngồi trông con thay vợ được chia sẻ mới đây đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Theo thông tin được chia sẻ, hai ông bố gặp mặt nhau ở quán nước ven đường. Cả hai vừa tâm sự vừa cho con nhỏ bú bình. Được biết vợ của hai ông chồng trong ảnh đều đang đi dự sinh nhật.

Sau khi được chia sẻ, bức ảnh gây bão mạng nhanh chóng. Chỉ sau vài giờ, hình ảnh đáng yêu này nhận được hàng nghìn lượt thích từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều hết lời khen ngợi 2 ông bố bỉm sữa và hy vọng cánh mày râu sẽ học tập.

Bức ảnh 2 ông bố bỉm sữa trông con cho vợ đi chơi gây bão mạng xã hội - Ảnh: FB

“Bức ảnh dễ thương ghê, phải chi ông chồng nào cũng biết giúp đỡ vợ thế này thì hay biết mấy. Chị em phải chia sẻ bức ảnh này nhiều vào để mấy anh chồng còn thấy mà học tập”, một người dùng mạng xã hội kêu gọi.

“Chả bù cho mình, chồng về tới nhà nhà nằm lì ra ghế, chẳng quét được cái nhà nói chi tới trông con”, H.N than thở.

"Lần đầu tiên thấy có 2 anh chồng dễ thương vậy luôn á. Đó giờ toàn chứng kiến cảnh chị em phụ nữ tất bật với con. Bức ảnh này khiến mình lại có niềm tin vào đàn ông rồi, mong các anh chồng khác cũng thay đổi, biết giúp đỡ vợ nhiều hơn nhé", một bình luận từ cư dân mạng.

Mặc dù hiện vẫn chưa có thông tin gì thêm về 2 ông bố này nhưng bức ảnh vẫn đang được chị em chia sẻ nhiệt tình.

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