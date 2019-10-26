Bức ảnh gây bão MXH hôm nay: Hai ông bố bỉm sữa trông con cho vợ đi chơi được chị em khen nức nở

Xã hội 26/10/2019 16:09

Hình ảnh 2 ông bố bỉm sữa ôm con ngồi uống nước để vợ đi dự tiệc khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú, hết lời khen ngợi.

Lâu nay, mọi người đã quen với hình ảnh các bà mẹ bỉm sữa đầu bù tóc rối trông con để các ông chồng thảnh thơi. Chính vì vậy, bức ảnh hai ông bố bỉm sữa ngồi trông con thay vợ được chia sẻ mới đây đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Theo thông tin được chia sẻ, hai ông bố gặp mặt nhau ở quán nước ven đường. Cả hai vừa tâm sự vừa cho con nhỏ bú bình. Được biết vợ của hai ông chồng trong ảnh đều đang đi dự sinh nhật. 

Sau khi được chia sẻ, bức ảnh gây bão mạng nhanh chóng. Chỉ sau vài giờ, hình ảnh đáng yêu này nhận được hàng nghìn lượt thích từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều hết lời khen ngợi 2 ông bố bỉm sữa và hy vọng cánh mày râu sẽ học tập.

bo bim sua 1
Bức ảnh 2 ông bố bỉm sữa trông con cho vợ đi chơi gây bão mạng xã hội - Ảnh: FB

“Bức ảnh dễ thương ghê, phải chi ông chồng nào cũng biết giúp đỡ vợ thế này thì hay biết mấy. Chị em phải chia sẻ bức ảnh này nhiều vào để mấy anh chồng còn thấy mà học tập”, một người dùng mạng xã hội kêu gọi.

“Chả bù cho mình, chồng về tới nhà nhà nằm lì ra ghế, chẳng quét được cái nhà nói chi tới trông con”, H.N than thở.

"Lần đầu tiên thấy có 2 anh chồng dễ thương vậy luôn á. Đó giờ toàn chứng kiến cảnh chị em phụ nữ tất bật với con. Bức ảnh này khiến mình lại có niềm tin vào đàn ông rồi, mong các anh chồng khác cũng thay đổi, biết giúp đỡ vợ nhiều hơn nhé", một bình luận từ cư dân mạng.

Mặc dù hiện vẫn chưa có thông tin gì thêm về 2 ông bố này nhưng bức ảnh vẫn đang được chị em chia sẻ nhiệt tình.

Bức ảnh mẹ bỉm sữa một mình ôm con trong căn phòng bừa bộn khiến chị em nghẹn ngào: ‘Đàn ông cứ nói chăm con nhàn lắm’

Bức ảnh mẹ bỉm sữa một mình ôm con trong căn phòng bừa bộn khiến chị em nghẹn ngào: ‘Đàn ông cứ nói chăm con nhàn lắm’

Để sinh và nuôi con, người phụ nữ phải hy sinh rất nhiều. Thế nhưng không phải người chồng nào cũng hiểu và thông cảm cho vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ bỉm sữa nóng trên mạng xã hội bức ảnh gây bão mạng

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 43 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 43 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 43 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản