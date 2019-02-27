Bức ảnh mẹ bỉm sữa một mình ôm con trong căn phòng bừa bộn khiến chị em nghẹn ngào: ‘Đàn ông cứ nói chăm con nhàn lắm’

Để sinh và nuôi con, người phụ nữ phải hy sinh rất nhiều. Thế nhưng không phải người chồng nào cũng hiểu và thông cảm cho vợ.

Nhiều ông chồng cho rằng việc vợ ở nhà chăm con là vô cùng đơn giản. Nhưng họ đâu biết rằng vợ mình phải vật lộn với hàng trăm thứ việc không tên khác như tắm, thay tã cho con, chăm con ngủ, cho con chơi, giặt giũ, nấu ăn... đến mức chẳng còn thời gian nghỉ ngơi. Ấy thế mà có nhiều ông chồng lại quá vô tâm, chỉ cần đi làm về nhà là nằm ườn ra chơi game, đã vậy còn chê vợ xấu xí, bừa bộn…

Đôi khi, những câu nói vô tình của chồng khiến người vợ bị tổn thương, thậm chí còn dẫn đến trầm cảm.

Mới đây, các chị em liên tục chia sẻ bức ảnh người mẹ trẻ chật vật ôm con trong căn phòng bừa bộn với hy vọng các ông chồng sẽ thay đổi suy nghĩ và quan tâm đến vợ nhiều hơn.

Trong bức ảnh, người mẹ trẻ ngồi ôm con nhỏ cho bú, dưới sàn là quần áo bẩn của con vương vãi khắp nơi.

Hình ảnh người mẹ một mình chăm con giữa căn phòng bừa bộn khiến nhiều chị em đồng cảm - Ảnh: Internet

Sau khi đăng tải, bức ảnh đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm và lời khuyên từ các mẹ bỉm sữa.

“Là phụ nữ đã khổ trăm bề, lấy phải ông chồng vô tâm còn khổ hơn. Cứ nói ở nhà chăm con là sung sướng, thử đổi vai trò cho nhau xem có sung sướng không”, M.B bức xúc.

“Nhiều lúc chăm con mệt mỏi, chỉ muốn bỏ hết cho xong. Chồng không ở bên, công việc thì chất đống, tiền bạc phải chi li từng đồng. Đàn ông phải trải qua mới có thể thấm thía được”, một chị bất bình.

Hiện bức ảnh trên vẫn đang được các chị em liên tục bình luận và chia sẻ.

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