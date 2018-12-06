Ở cữ chăm con, vợ thiếu tiền tiêu, chồng phũ phàng phán: 'Tự đi làm kiếm tiền hoặc về xin ba mẹ'

Thế giới 06/12/2018 18:42

Vợ đang trong giai đoạn ở cữ, chồng chẳng những không cho tiền mà còn bắt chia đôi chi phí.

Trong cuộc sống vợ chồng, tiền bạc luôn là vấn đề khiến nhiều người đau đầu. Đặc biệt khi cả hai có con thì chi phí cũng tăng theo. Đã có không ít các cặp vợ chồng phải chia tay chỉ vì áp lực cơm áo gạo tiền.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện người phụ nữ 28 tuổi bị chồng bắt chia tiền chi tiêu trong thời gian ở cữ khiến chị em không ngừng bàn tán.

Ở cữ chăm con, vợ thiếu tiền tiêu, chồng phũ phàng phán: 'Tự đi làm kiếm tiền hoặc về xin ba mẹ' - Ảnh 1
Mặc dù mới sinh con nhưng người mẹ này vẫn bị chồng bắt chia đôi chi phí - Ảnh minh họa: Internet

Khi kết hôn chị C. và chồng thỏa thuận sẽ không can thiệp vào việc chi tiêu của nhau, mọi chi phí sẽ được chia đôi. Ban đầu, mọi việc vô cùng tốt đẹp. Nhưng đến khi chị C. sinh con đầu lòng, phải nghỉ việc ở cữ thì mâu thuẫn bắt đầu xảy ra.

Ngoài chi phí cho gia đình thì việc chăm con nhỏ cũng tốn rất nhiều tiền. Số tiền trợ cấp thai sản ít ỏi không giúp được chị là bao. Qua tháng thứ hai, vì thấy tiền không đủ dùng nên chị đã nói chuyện với chồng, hy vọng anh có thể giúp đỡ. Thế nhưng anh ta thẳng thừng từ chối, bảo chị hãy tự đi làm kiếm tiền hoặc về nhà xin ba mẹ vợ.

Được biết, anh chồng có thu nhập cao, hoàn toàn có thể nuôi nổi vợ con nhưng anh ta lại không bằng lòng giúp đỡ vợ.

Ở cữ chăm con, vợ thiếu tiền tiêu, chồng phũ phàng phán: 'Tự đi làm kiếm tiền hoặc về xin ba mẹ' - Ảnh 2
Chồng từ chối giúp vợ dù lương rất cao - Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện hy hữu này không chỉ khiến cộng đồng mạng Trung Quốc bức xúc mà nhiều chị em ở Việt Nam cũng ‘ném đá’ ông chồng keo kiệt.

“Keo kiệt vậy mà vẫn lấy được vợ, chị này nhịn giỏi đó. Gặp mình chắc ly hôn từ ngày đầu về ở chung rồi”; “Có người chồng phũ phàng với vợ như vậy sao? Muốn chia đôi, vậy anh có mang thai hộ cô ấy một nửa thời gian không? Đúng là người đàn ông ích kỷ”, chị em phẫn nộ trước thói tính toán chi li của người chồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những người thương cảm cho số phận chị C., không ít cư dân mạng cho rằng người vợ đã đồng ý thỏa thuận chia đôi chi phí trước đó nên việc này không thể trách anh chồng được.

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