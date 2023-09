Ở cữ chăm con, vợ thiếu tiền tiêu, chồng phũ phàng phán: 'Tự đi làm kiếm tiền hoặc về xin ba mẹ'

Mặc dù mới sinh con nhưng người mẹ này vẫn bị chồng bắt chia đôi chi phí - Ảnh minh họa: Internet

Khi kết hôn chị C. và chồng thỏa thuận sẽ không can thiệp vào việc chi tiêu của nhau, mọi chi phí sẽ được chia đôi. Ban đầu, mọi việc vô cùng tốt đẹp. Nhưng đến khi chị C. sinh con đầu lòng, phải nghỉ việc ở cữ thì mâu thuẫn bắt đầu xảy ra.

Ngoài chi phí cho gia đình thì việc chăm con nhỏ cũng tốn rất nhiều tiền. Số tiền trợ cấp thai sản ít ỏi không giúp được chị là bao. Qua tháng thứ hai, vì thấy tiền không đủ dùng nên chị đã nói chuyện với chồng, hy vọng anh có thể giúp đỡ. Thế nhưng anh ta thẳng thừng từ chối, bảo chị hãy tự đi làm kiếm tiền hoặc về nhà xin ba mẹ vợ.