Hình ảnh dễ thương nhất MXH: Chồng mếu máo ngoài phòng sinh vì nghe tiếng vợ khóc

Khoảnh khắc anh chồng mếu máo ngồi khóc trước cửa phòng sinh vì thương vợ khiến chị em không khỏi "rụng tim". Hình ảnh dễ thương này nhanh chóng được lan truyền khắp mạng xã hội.

Nhiều giờ qua, cư dân mạng liên tục chuyền tay nhau những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc người chồng khóc ngoài phòng sinh vì thương vợ. Hình ảnh dễ thương này khiến nhiều chị em không khỏi xúc động, gửi lời chúc đến cô vợ trong câu chuyện vì có được người chồng thương yêu mình.

Theo chủ nhân của loạt ảnh gây bão mạng xã hội, anh chàng này đưa vợ đi sinh con. Nghe tiếng gào khóc trong phòng sinh, anh chàng mếu máo khóc vì thương vợ.

Hình ảnh dễ thương của anh chồng trẻ được cư dân mạng liên tục chuyền tay nhau - Ảnh: Facebook

Cụ thể, câu chuyện được chia sẻ như sau: “Thằng bạn mình đưa vợ đi đẻ, nghe vợ gào khóc trong phòng đẻ thanh niên ở bên ngoài cứ khóc theo rồi mếu máo vì thương vợ thương con.

Ngày biết tin vợ có thai ngày nào cũng đi làm muộn về thật sớm chăm vợ. Không để cho vợ làm bất cứ việc gì sợ sẽ động thai”.

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện này nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ.

Nghe tiếng vợ kêu khóc đau đớn, anh chồng không cầm được nước mắt - Ảnh: Facebook

Không chỉ hết lời khen ngợi người chồng trẻ, nhiều chị em còn tỏ ra ganh tỵ với chị vợ. Bởi không phải người đàn ông nào cũng biết yêu thương, chăm sóc vợ chu đáo trong thời kỳ mang thai. Thậm chí có người còn vô tâm mắng chửi, đánh đập vợ.

Người chồng trẻ nhận được vô số lời khen từ cộng đồng mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ - Ảnh: Facebook

“Còn trẻ mà anh chồng này tâm lý ghê. Không phải ông chồng nào cũng tâm lý được vậy đâu. Chúc mừng cô gái nha, hy vọng gia đình nhỏ sẽ hạnh phúc”, một người dùng mạng xã hội khen ngợi anh chồng và gửi lời chúc đến gia đình nhỏ.

“Thời bây giờ, hiếm có ông chồng nào vậy lắm, có người còn mắng, đánh vợ lúc mang thai. Mong tình cảm vợ chồng vẫn luôn như vậy nhé. Thật sự ganh tỵ với 2 em quá”, một bình luận khác của cư dân mạng.

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