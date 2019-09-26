Hình ảnh dễ thương nhất MXH: Chồng mếu máo ngoài phòng sinh vì nghe tiếng vợ khóc

Xã hội 26/09/2019 15:00

Khoảnh khắc anh chồng mếu máo ngồi khóc trước cửa phòng sinh vì thương vợ khiến chị em không khỏi "rụng tim". Hình ảnh dễ thương này nhanh chóng được lan truyền khắp mạng xã hội.

Nhiều giờ qua, cư dân mạng liên tục chuyền tay nhau những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc người chồng khóc ngoài phòng sinh vì thương vợ. Hình ảnh dễ thương này khiến nhiều chị em không khỏi xúc động, gửi lời chúc đến cô vợ trong câu chuyện vì có được người chồng thương yêu mình.

Theo chủ nhân của loạt ảnh gây bão mạng xã hội, anh chàng này đưa vợ đi sinh con. Nghe tiếng gào khóc trong phòng sinh, anh chàng mếu máo khóc vì thương vợ. 

hinh anh de thuong 1
Hình ảnh dễ thương của anh chồng trẻ được cư dân mạng liên tục chuyền tay nhau - Ảnh: Facebook

Cụ thể, câu chuyện được chia sẻ như sau: “Thằng bạn mình đưa vợ đi đẻ, nghe vợ gào khóc trong phòng đẻ thanh niên ở bên ngoài cứ khóc theo rồi mếu máo vì thương vợ thương con.

Ngày biết tin vợ có thai ngày nào cũng đi làm muộn về thật sớm chăm vợ. Không để cho vợ làm bất cứ việc gì sợ sẽ động thai”.

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện này nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ.

hinh anh de thuong 2
Nghe tiếng vợ kêu khóc đau đớn, anh chồng không cầm được nước mắt - Ảnh: Facebook

Không chỉ hết lời khen ngợi người chồng trẻ, nhiều chị em còn tỏ ra ganh tỵ với chị vợ. Bởi không phải người đàn ông nào cũng biết yêu thương, chăm sóc vợ chu đáo trong thời kỳ mang thai. Thậm chí có người còn vô tâm mắng chửi, đánh đập vợ.

hinh anh de thuong 3
Người chồng trẻ nhận được vô số lời khen từ cộng đồng mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ - Ảnh: Facebook

“Còn trẻ mà anh chồng này tâm lý ghê. Không phải ông chồng nào cũng tâm lý được vậy đâu. Chúc mừng cô gái nha, hy vọng gia đình nhỏ sẽ hạnh phúc”, một người dùng mạng xã hội khen ngợi anh chồng và gửi lời chúc đến gia đình nhỏ.

“Thời bây giờ, hiếm có ông chồng nào vậy lắm, có người còn mắng, đánh vợ lúc mang thai. Mong tình cảm vợ chồng vẫn luôn như vậy nhé. Thật sự ganh tỵ với 2 em quá”, một bình luận khác của cư dân mạng.

Clip gây tranh cãi: Thương vợ mới cưới đã phải rửa 'núi' bát đũa, chú rể ngồi hát động viên

Clip gây tranh cãi: Thương vợ mới cưới đã phải rửa 'núi' bát đũa, chú rể ngồi hát động viên

Thấy vợ mới cưới đã phải rửa đống bát đũa cao ngất, chú rể nhanh trí bật nhạc ngồi hát động viên khiến người xem dở khóc dở cười.

Xem thêm
Từ khóa:   nóng trên mạng xã hội đưa vợ đi sinh chồng thương vợ

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 13 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 6 giờ 13 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản