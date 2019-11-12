Màn 'chơi trội' chưa từng có: Chú rể dùng máy bay rải phong bì từ trên trời xuống tặng cô dâu và khách mời

Hình ảnh chú rể rải phong bì đựng tiền từ trên trời xuống để tặng cô dâu và khách mời gây bão mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ cô dâu.

Theo phong tục đám cưới ở một số nơi trên thế giới, cô dâu chú rể thường tặng quà cho khách mời để tỏ lòng cảm ơn. Mới đây, một chú rể đã gây bão mạng xã hội vì món quà “khủng” tặng quan khách trong đám cưới của mình. Cụ thể, vào ngày 2/11 vừa qua tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), một cặp đôi đã tổ chức đám cưới ngoài trời. Sau khi hoàn thành các nghi thức, chú rể đã chuẩn bị một món quà đặc biệt.

Hình ảnh chú rể dùng máy bay để rải tiền tặng cô dâu và khách mời gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet Khách mời vô cùng bất ngờ trước món quà của chú rể - Ảnh: Internet Vào thời điểm trên, một chiếc trực thăng đột ngột xuất hiện ở khu vực tổ chức đám cưới, sau đó rất nhiều phong bì màu đỏ được rải từ trên trời xuống. Món quà bất ngờ của chú rể khiến cho cô dâu cùng dàn khách mời đều choáng váng. Cô dâu cũng tỏ ra kinh ngạc - Ảnh: Internet Được biết, chú rể đã âm thầm chuẩn bị suốt nhiều tháng để tặng vợ món quà đặc biệt này. Anh đã tự mình đi xin đường bay, thuê trực thăng, xin phép chính quyền địa phương được sử dụng máy bay trong ngày cưới.

Để tạo bất ngờ cho vợ, chú rể đã âm thầm chuẩn bị món quà đặc biệt này - Ảnh: Internet Theo truyền thông địa phương, chú rể chuẩn bị sự kiện bất ngờ này không phải để khoe khoang độ giàu có mà vì nó mang một ý nghĩa đặc biệt với cả hai. Trên thực tế, chú rể là phi công còn cô dâu là tiếp viên hàng không. Cả hai đã nảy sinh tình cảm sau những chuyến bay. Sau khi được chia sẻ rộng rãi, câu chuyện của cặp đôi đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của đôi vợ chồng trẻ và hết lời khen ngợi sự lãng mạn của chú rể.

Đám cưới của cặp đôi tí hon chồng 1m2, vợ 1m18 khiến nhiều người ngưỡng mộ Hình ảnh đám cưới của cặp đôi tí hon khiến dư luận xôn xao nhiều giờ qua. Cư dân mạng vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của họ và gửi lời chúc phúc đến cả hai.

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