Xôn xao clip đánh ghen lột đồ giữa đường: 'Tại sao đi cướp chồng tao?'

Xã hội 12/11/2019 18:50

Người phụ nữ bị đánh ghen giữa đường không thể phản kháng, vừa khóc vừa liên tục xin tha: "Em xin các chị".

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh đánh ghen giữa đường thu hút sự quan tâm của nhiều người. Vụ việc được cho là xảy ra ở huyện Ứng hòa, Hà Nội.

Theo hình ảnh trong clip, một người phụ nữ bị cho là quan hệ bất chính với đàn ông có gia đình nên bị một nhóm khoảng 5-6 người phụ nữ khác quây đánh.

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Người phụ nữ bị đánh ghen giữa đường - Ảnh cắt từ clip

Không chỉ đánh, nhóm người còn cố tình lột sạch đồ của người phụ nữ ở giữa đường. Họ vừa đánh đập vừa mắng chửi: "Tại sao lại đi cướp chồng tao?", "Tại sao lại đi cướp chồng người khác?", "Tan nát gia đình vợ chồng người ta".

Bị đánh hội đồng khiến nạn nhân không thể phản kháng, vừa khóc vừa liên tục xin tha: "Em xin các chị".

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Vụ việc nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng - Ảnh cắt từ clip

Chứng kiến sự việc, một số người dân chạy tới can ngăn nhóm phụ nữ dừng tay. Tuy chưa rõ thực hư câu chuyện nhưng hành động của những người phụ nữ trong clip đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

"Đánh xong rồi thì chồng có quay về nhà, có trở nên chung thủy hơn không?"; "Mong pháp luật xử lý nghiêm hành vi làm nhục người khác này"; "Người đáng đánh nhất là gã chồng lăng nhăng chứ không phải cô bồ. Đánh được cô này thì anh ta lại đi với cô khác thôi"; "Lúc quan hệ với chồng người ta sao không nghĩ đến hậu quả"; "Phải gặp cảnh chồng ngoại tình mới hiểu hết được những đắng cay, tủi nhục"..., dân mạng bình luận.

Hiện đoạn clip vẫn đang được dân mạng chia sẻ, bình luận nhiệt tình. 

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