Cái kết siêu ngỡ ngàng vụ cô gái đánh ghen người yêu 'lăng nhăng' ở Hà Nội

Xã hội 05/11/2019 14:30

Cô gái trẻ thấy bạn trai đi cùng một cô gái lạ trên ô tô liền xông vào đánh ghen giữa đường. Tuy nhiên nam chính đã tố ngược lại bạn gái khiến những người chứng kiến ngỡ ngàng.

Sáng 5/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm nam nữ xô xát, chửi bới nhau giữa phố. Theo người đăng tải clip, sự việc xảy ra tại Hàng Bồ (Hà Nội), nguyên nhân là do mâu thuẫn tình cảm dẫn đến đánh ghen giữa đường.

Theo nội dung đoạn clip, cô gái trẻ đang ngồi ven đường uống nước với nhóm bạn thì tình cờ nhìn thấy bạn trai chở 1 cô gái lạ trên ô tô. Vì quá tức giận, cô gái này đã lao đến chửi bới, hỏi cho ra lẽ. 

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Thấy bạn trai chở gái lạ, cô gái đánh ghen giữa đường - Ảnh cắt từ clip

Anh bạn trai không hề tỏ ra sợ hãi mà sẵn sàng đáp trải. Cả 2 to tiếng, giằng co nhau giữa đường khiến nhiều người phải vào can ngăn. Trong khi đó, cô gái lạ kia vẫn cố thủ trong xe. 

Một lúc sau, nam thanh niên chất vấn ngược lại cô bạn gái khiến người xung quanh sửng sốt: "Mày là cái gì? Mày bỏ tao 2 tháng đi theo trai, bây giờ mày có tư cách gì để chửi tao? Mày là cái gì?".

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Nam thanh niên xông lại chỗ cô gái ngồi để chất vấn 'Mày là cái gì của tao?' - Ảnh cắt từ clip

Thậm chí người này còn định đánh cô bạn gái nhưng mọi người can ngăn kịp. Hiện chưa rõ nguồn cơn câu chuyện nhưng đoạn clip về cuộc ẩu đả hiện vẫn đang nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

"Bỏ theo người khác rồi mà còn bày đặt ghen tuông, lạ lùng thật đấy"; "Nếu đúng như lời anh bạn trai nói thì cô gái có tư cách gì mà đánh ghen giữa đường thế này nhỉ"; "Chắc chia tay rồi nhưng không cam tâm đây mà"..., dân mạng bình luận. 

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