Clip vợ đánh ghen, cắt tóc bồ nhí giữa đường khiến cộng đồng mạng tranh cãi

Xã hội 16/10/2019 17:39

Đoạn clip vợ đánh ghen bồ nhí giữa đường khiến cộng đồng mạng tranh cãi kịch liệt. Ngoài những ý kiến bênh vực chị vợ, một số người không đồng ý với hành động này.

Từ trước đến nay, việc vợ đánh ghen bồ nhí không còn là điều quá xa lạ với cư dân mạng. Tức giận vì chồng ngoại tình, nhiều người vợ tìm đến nơi dằn mặt "kẻ thứ ba" bằng những hành động bạo lực khiến cộng đồng mạng tranh cãi.

Mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen dã man. Theo đó, cô gái trẻ bị một nhóm người thẳng tay lột quần áo, cắt phăng mái tóc dài vì bị cho là "kẻ thứ ba".

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Người vợ chặn đường đánh dằn mặt người được cho nhân tình của chồng - Ảnh cắt từ clip

Vừa tát tới tấp người được cho là bồ nhí, chị vợ vừa gào: “Tại sao mày cướp chồng tao hả?”. Dù bị đánh ghen giữa đường nhưng cô gái trẻ vẫn chỉ ngồi co ro, không dám chống cự những cú tát như trời giáng của "chính cung". 

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Hình ảnh người vợ cắt tóc, xé quần áo cô bồ nhí gây xôn xao - Ảnh cắt từ clip

Trong lúc cô gái bị hành hung dã man thì một người đàn ông chạy xe đỏ (được cho là người chồng) xuất hiện can ngăn. Một trong những người đi cùng chị vợ đã lên tiếng chất vấn: “Anh phải giải thích rõ ràng, giờ anh dẫn nó về cướp tài sản của chị gái tôi đúng không?”. Trước câu hỏi này, người đàn ông cho biết đã cắt đứt mọi chuyện và không còn quan hệ gì hết. 

Đoạn clip được một người dùng mạng xã hội đăng tải với lời cảnh báo dành cho chị vợ: “Chưa cần biết có cướp chồng hay không, nhưng đánh ghen như này thì lại mất tiền bồi thường rồi tù tội. Nghĩ đến khổ”.

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Bên cạnh một số người chỉ trích "kẻ thứ ba", nhiều người không đồng tình với cách đánh ghen của người vợ và cho rằng hành vi này đã vi phạm pháp luật.

“Không biết bao nhiêu trường hợp bị phạt rồi mà mấy chị vợ hình như vẫn chưa rút được kinh nghiệm nhỉ. Đánh ghen thì cũng phải văn minh, kẻo rước họa vào thân”, một cư dân mạng bình luận. 

“Dù biết cô bé có lỗi nhưng nhìn em bị đánh vậy tội quá. Hy vọng sau vụ việc này, em sẽ rút được kinh nghiệm cho mình, đừng dại dột vướng vào những người đàn ông có vợ khác", một người dùng tỏ ý thông cảm. 

Dù chưa có thông tin gì thêm nhưng đoạn clip đánh ghen vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ, bàn tán rôm rả.

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