Từ trước đến nay, những vụ đánh ghen luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây nhất, đoạn clip ghi lại hình ảnh người vợ bế con nhỏ lao vào đánh ghen khi bắt quả tang chồng ngoại tình đang gây xôn xao cộng đồng mạng.

Chứng kiến sự việc, người phụ nữ trung niên được cho là mẹ chồng đã lên tiếng mắng cô bồ nhí và đánh con trai để bảo vệ con dâu. Bực tức vì bị mẹ mắng chửi, người chồng đấm mạnh về phía vợ. Dù bị mẹ mắng nhưng anh chồng này vẫn năn nỉ mẹ “trả chìa khóa cho con, trả chìa khóa cho con đi mẹ” rồi đưa cho nhân tình.

Theo đó, trong lúc người vợ đang bế con đi dạo cùng mẹ chồng thì bắt gặp chồng chở người được cho là bồ nhí trên đường. Ngay lập tức, người vợ ôm con nhỏ lao đến giật chìa khóa xe máy. Thay vì ăn năn hối lỗi, người chồng lại quát vợ yêu cầu trả lại chìa khóa xe máy.

Đang bế con đi dạo cùng mẹ chồng, người vợ bắt quả tang chồng ngoại tình - Ảnh cắt từ clip

Chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, người vợ đưa đứa con nhỏ đang bế trên tay và nói: “Em giao con cho anh với chị này nuôi chứ một mình em nuôi không nổi. Em chỉ muốn chị về nhà nói chuyện đàng hoàng thôi”.

Nhìn thấy hành động của con dâu, người mẹ chồng cũng đồng ý và giao cháu cho con trai bế. Trong lúc giằng co, cô bồ nhí đã thừa cơ hội chạy đi.

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều bức xúc trước sự lăng nhăng của người chồng. Bên cạnh đó cũng không ít người cảm thấy chị vợ may mắn vì có người mẹ chồng hiểu lý lẽ, hết lòng yêu thương, bảo vệ con dâu.

Người vợ uất ức nên giao con cho bồ nhí và chồng chăm sóc - Ảnh cắt từ clip

“Giao con cho 2 đứa đó nuôi đi để biết thế nào là cực khổ. Vợ ở nhà tần tảo nuôi con, chồng lại ra ngoài ăn vụng”, một người dùng mạng xã hội bức xúc thay chị vợ.

“May mắn là chị vợ có người mẹ chồng tâm lý, sẵn sàng vì bênh vực con dâu mà đánh con trai. Thật sự thì mẹ chồng như vậy giờ rất hiếm”, L.S cảm thấy cô vợ may mắn vì được mẹ chồng yêu thương.

Mặc dù chưa có thông tin gì thêm nhưng hiện vụ việc vẫn đang gây xôn xao trên các trang mạng xã hội.