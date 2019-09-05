Clip: Bắt gặp chồng cùng ‘tiểu tam’ chỉ mặc đồ lót trong phòng, vợ lao vào đánh ghen khiến CĐM tranh cãi

Thế giới 05/09/2019 11:02

Bắt quả tang chồng ngoại tình, đưa bồ nhí vào khách sạn, người vợ lao vào đánh ghen khiến chồng bị đuổi việc còn bản thân bị cả nhà chồng xem thường.

Từ trước đến nay những vụ đánh ghen bạo lực luôn gây ra tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng dù ghen tuông thì vẫn nên hành xử văn minh. Đã có không ít người vướng phải vòng lao lý chỉ vì đánh mất lý trí khi bắt quả tang chồng ngoại tình mà ra tay xử lý kẻ thứ 3. Mới đây, một người phụ nữ phải trả giá đắt cho hành động nông nổi này.

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip đánh ghen trong khách sạn gây xôn xao. Theo đó, người vợ sau thời gian theo dõi thì phát hiện chồng đưa nhân tình vào khách sạn. Ngay sau đó chị ta đạp cửa xông vào và nhìn thấy chồng mình cởi trần còn cô gái được cho là bồ nhí thì chỉ mặc đồ lót trên người. Quá tức giận, chị vợ đã lao vào mắng chửi cô nhân tình. Để bảo vệ bản thân, "tiểu tam" nói rằng mình không liên quan gì đến chuyện vợ chồng nhà này. Điều đó khiến chị vợ càng bức xúc hơn, lao vào nắm tóc, đánh đập cô nhân tình.

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Người vợ bắt quả tang chồng ngoại tình với bồ nhí trong khách sạn nên lao vào đánh ghen - Ảnh: Dailymail

Vừa đánh, người vợ vừa nói: “Không liên quan đến mày à? Mày quyến rũ chồng tao mà giờ dám nói là không liên quan đến mày”.

Sau cùng, người chồng phải can ngăn và van xin vợ đừng dùng bạo lực thì sự việc mới dừng lại. Được biết sự việc trên xảy ra tại thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc). Theo Daily Mail, người đàn ông bị vợ bắt gian tại trận là Jia Ding, một quan chức cấp cao ở địa phương.

Sau khi sự việc xảy ra, ông ta đã bị cách chức. Điều này khiến gia đình ông Jia vô cùng tức giận, trách móc người vợ vì hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí gia đình này còn bao biện rằng con trai họ chỉ phạm phải lỗi mà chắc chắn 90% đàn ông đều mắc phải.

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Sau vụ việc, người vợ bị gia đình chồng chỉ trích vì gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của chồng - Ảnh: Dailymail

Nhiều ngày qua, đoạn clip vợ đánh ghen bồ nhí này đã gây ra tranh cãi trên các trang mạng xã hội Trung Quốc và quốc tế. Một số người cho rằng người chồng phạm lỗi và cần phải nhận trừng phạt thích đáng để bỏ thói trăng hoa. Số khác lại cho rằng chị vợ quá nông nổi nên mới làm ầm ĩ, khiến chồng bị cách chức còn mình bị gia đình chồng mắng chửi.

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