TP.HCM: Chồng xông vào đánh ghen khiến vợ hờ tử vong, tình địch bị thương tại phòng trọ

Tin nóng 07/08/2019 12:06

Nghi vợ ngoại tình với người đàn ông khác trong phòng trọ, chồng xông vào đánh ghen khiến 3 người thương vong.

Sáng nay (7/8), trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND phường Phước Long B (quận 9, TP.HCM) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng liên quan đến ghen tuông khiến 3 người thương vong.

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Người chồng phát hiện vợ ở cùng người tình ngay trong phòng trọ - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Nhịp sống Việt, khuya 6/8, nghi vợ ngoại tình trong phòng trọ tại hẻm 61, phường Phước Long B, quận 9 (TP.HCM), người chồng xông vào bắt gian. Vì quá tức giận, người chồng đã dùng hung khí đâm vợ và nhân tình. Vụ việc khiến người vợ tử vong còn người chồng và nhân tình của vợ bị thương. Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân đã đưa hai nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Nhận được tin, ngay lập tức cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Theo thông tin ban đầu, nghi can là Nguyễn Duy Châu (26 tuổi, quê Thanh Hóa). Nạn nhân là chị T. (27 tuổi, quê Vĩnh Long). Cả hai đã sống chung với nhau như vợ chồng và có 1 đứa con chung. Vì mâu thuẫn nên chị T. đã dọn đến phòng trọ ở phường Phước Long B cách đây 4 tháng. 

Tối hôm qua, Châu tìm đến phòng trọ của chị T. Thấy bên ngoài có đôi dép nam, Châu gõ cửa nhưng không ai trả lời. Một lúc sau, một thanh niên mở cửa phòng bước ra thì Châu lao đến tấn công. Bị chống trả, nghi phạm dùng dao đâm khiến thanh niên này phải tháo chạy. Sau đó, Châu vào phòng sát hại chị T. Sau khi gây án, nghi phạm dùng dao tự sát nhưng không chết. 

Cách đây không lâu, tại Bình Phước cũng vừa xảy ra một vụ án chồng giết vợ vì ghen tuông. Theo đó, đối tượng Trần Văn Hùng (sinh năm 1974, quê Nghệ An, trú tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) vì nghi ngờ vợ có người khác nên cả hai thường xảy ra mâu thuẫn. Không chịu nổi tính cách của chồng, chị H.T.H (sinh năm 1982) đã đưa con đi đến nơi khác sinh sống.

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Hùng giết vợ vì ghen tuông - Ảnh: Internet

Đến ngày 4/3 vừa qua, Hùng gọi hẹn gặp chị H. trước cổng một công ty trong KCN Minh Hưng III (xã Minh Hưng) để xin lại sổ hộ khẩu. Lúc này cả hai lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tranh cãi, đối tượng Hùng đã dùng con dao đã chuẩn bị trước đâm nhiều nhát vào ngực chị H. khiến nạn nhân gục xuống đất và tử vong ngay sau đó. Ngay sau khi gây án, Hùng bị lực lượng bảo vệ khu công nghiệp khống chế, bàn giao cho cơ quan chức năng.

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Từ khóa:   chồng giết vợ

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