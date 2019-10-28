Nổi cơn ghen tại nhà bố vợ, chồng chém vợ và nam đồng nghiệp trọng thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Mới đây, tại xã Đông Xuyên (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ chồng chém vợ và 1 người đàn ông khác trọng thương vì ghen tuông. Ông Bùi Thanh Thùy, Chủ tịch UBND xã Đông Xuyên đã xác nhận sự việc.

Theo thông tin ban đầu, ngày 26/10, chị H. (SN 1995) và một đồng nghiệp là anh M. (23 tuổi, ở thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng) về nhà bố mẹ ruột của chị H. ở xã Đông Xuyên chơi.

Khi 2 người chuẩn bị ra về thì chồng chị H. là Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1985, trú tại TP. Hải Dương) xuất hiện.



Chồng chém vợ và nam đồng nghiệp trọng thương vì ghen tuông - Ảnh minh họa: Internet

Quỳnh liền tra hỏi mối quan hệ của vợ mình và nam đồng nghiệp. Quỳnh nổi cơn ghen, chạy xuống bếp lấy 2 con dao chém liên tiếp vào người anh M. và chị H. khiến cả hai bị thương nặng. Gây án xong, Quỳnh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhận tin báo, Công an xã Đông Xuyên có mặt điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện Ninh Giang. Tối cùng ngày, Nguyễn Văn Quỳnh bị bắt giữ.

Theo Chủ tịch xã Đồng Xuyên, Quỳnh và chị H. có 2 con và đang sống ly thân. Hiện chị H. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương. Còn anh M. được chuyển lên bệnh viện ở Hà Nội để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Vụ việc đang được Công an huyện Ninh Giang điều tra làm rõ.

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