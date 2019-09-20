Nam thanh niên sát hại bạn gái ở Bắc Giang rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử đã tử vong vì ngộ độc nghiêm trọng. Hiện thi thể nghi phạm đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Liên quan đến vụ nam thanh niên sát hại bạn gái ở Bắc Giang, ông Lục Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Thanh Hải (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) cho biết, nghi phạm gây án đã tử vong.

Trước đó vào khoảng 12 giờ ngày 16/9 tại khu vực đường liên xã tại thôn Bừng Núi, xã Thanh Hải, Vi Văn Biên (SN 1993, trú xã Thanh Hải) đã cầm dao đâm, chém nhiều nhát khiến H. (SN 2002, bạn gái Biên) trọng thương. Sau khi xuống tay với bạn gái, Biên uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Chân dung nam thanh niên sát hại bạn gái ở Bắc Giang - Ảnh: Nhịp sống Việt

Nữ sinh SN 2002 bị Đinh Văn Biên sát hại dã man - Ảnh: Nhịp sống Việt

Phát hiện vụ việc, người dân đã đưa H. và Biên đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn. Do vết thương quá nặng nên H. đã tử vong khi đến bệnh viện. Còn Biên sau 3 ngày điều trị cũng đã qua đời vì ngộ độc nghiêm trọng. Hiện gia đình đã đưa thi thể nam thanh niên về mai táng.

Theo chính quyền địa phương, gia đình Biên có 3 người con, thuộc diện hộ nghèo, kinh tế đặc biệt khó khăn. Bố Biên bị liệt phải ngồi xe lăn nhiều năm nay, còn mẹ Biên thì ở nhà làm ruộng. Bản thân nam thanh niên hiện đang làm nghề cắt tóc, trước đó chưa từng có tiền án tiền sự gì.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an xử lý theo quy định pháp luật.

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