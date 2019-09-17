Mâu thuẫn chuyện con xin tiền, chồng cầm dao chém vợ tử vong ngay trong bữa cơm

Xã hội 17/09/2019 10:54

Cơ quan công an đang làm rõ vụ chồng giết vợ ngay trong bữa cơm ở Hà Nội. Hiện nghi phạm đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Tối 16/9, tại khu đất dịch vụ Cây Quýt, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội xảy ra vụ chồng giết vợ gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo thông tin ban đầu, bà N.T.H. (SN 1981) và chồng là Nguyễn Hải Hà (SN 1977) xảy ra cãi vã to tiếng trong lúc ăn cơm. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, người chồng cầm dao chém vợ tử vong tại chỗ. 

Nhận tin báo, Công an quận Hà Đông nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng.

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Cơ quan công an đang điều tra vụ chồng giết vợ ở Hà Nội - Ảnh minh họa: Internet

Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ việc người con xin tiền nhưng ông Hà bảo không có. Bà H. thấy vậy có nói mấy câu khiến hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ việc đau lòng. 

Sau khi gây án, nghi phạm đã đến làm việc với cơ quan công an. Vụ giết người đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cách đây ít ngày, tại xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cũng xảy ra vụ chồng giết vợ vì mâu thuẫn gia đình.

Rạng sáng 11/9, vợ chồng Thạch Phinh (43 tuổi, ngụ xã Thạch Phú) xảy ra cãi cọ to tiếng rồi dẫn đến xô xát. Bị chồng đánh, chị La Thị Hồng (vợ Phinh, 47 tuổi) chạy từ nhà ra quốc lộ 1.

Khi chạy đến trước cửa quán nhậu, nạn nhân bị ngã xuống đường. Thạch Phinh đuổi kịp liền cầm đá đập vào đầu cho đến khi chị Hồng tử vong.

Phát hiện sự việc, người dân vây bắt Phinh giao cho công an. Vụ việc đang được Công an tỉnh Sóc Trăng điều tra làm rõ.

Mâu thuẫn cãi vã, chồng tẩm xăng đốt khiến cả hai vợ chồng tử vong thương tâm

Mâu thuẫn cãi vã, chồng tẩm xăng đốt khiến cả hai vợ chồng tử vong thương tâm

Do mâu thuẫn gia đình, người chồng tẩm xăng đốt khiến cả hai vợ chồng tử vong thương tâm. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

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