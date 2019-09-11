Công an đang tạm giữ hình sự nghi can Thạch Phinh để điều tra vụ án chồng giết vợ gây xôn xao dư luận.

Sáng nay (11/9), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ chồng giết vợ tại xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng cùng ngày, vợ chồng Thạch Phinh (43 tuổi, ngụ xã Thạch Phú) xảy ra cãi cọ to tiếng rồi dẫn đến xô xát. Bị chồng đánh, chị La Thị Hồng (vợ Phinh, 47 tuổi) chạy từ nhà ra quốc lộ 1.

Khi chạy đến trước cửa quán nhậu, nạn nhân bị ngã xuống đường. Thạch Phinh đuổi kịp liền cầm đá đập vào đầu cho đến khi chị Hồng tử vong.

Phát hiện sự việc, người dân vây bắt Phinh giao cho công an. Vụ việc đang được Công an tỉnh Sóc Trăng điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ chồng giết vợ ở Sóc Trăng - Ảnh: Zing

Cách đây ít ngày, tại Gia Lai cũng xảy ra vụ chồng giết vợ thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Nạn nhân là chị Hồ Thị Tâm (SN 1985, vợ Khánh). Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 2/9, sau khi đi làm về, chị Tâm và chồng là Lê Văn Khánh (SN 1979, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Khánh xô xát, giật điện thoại của vợ rồi ra tay hành hung. Thấy bố mẹ cãi nhau, cháu H. (SN 2008) và N. (SN 2012) chạy vào can ngăn. Khi Khánh dùng dao dọa chém thì chị Tâm dắt 2 con sang nhà hàng xóm lánh tạm.

Sau đó Khánh qua xin lỗi và đưa vợ con về nhà. Chị Tâm cùng hai con ngủ trong phòng ngủ, còn Khánh ngủ ở phòng khác gần bếp.

Đến khoảng 6 giờ sáng 3/9, cháu H. nghe tiếng cha gọi nên đi xuống nhà bếp. Lúc này Khánh đang nằm dưới nền đất, trên người có nhiều vết thương. Cháu bé lập tức gọi hàng xóm qua cứu giúp. Sau đó người dân tiếp tục phát hiện chị Tâm nằm chết trong phòng tắm với nhiều vết thương vùng cổ và lưng nên trình báo công an.

Được phát hiện kịp thời nên Khánh đã qua cơn nguy kịch. Sau khi tỉnh lại, Khánh đã thừa nhận hành vi giết người.

Do Khánh hay uống rượu, ghen tuông nên giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Rạng sáng 3/9, do nghi ngờ chị Tâm ngoại tình, Khánh dùng dao trong bếp đâm vợ tử vong rồi tự sát.

Vụ người phụ nữ mang bầu bị xe tải cán tử vong: Nạn nhân mới làm đám cưới với chồng được 2 ngày Hình ảnh người chồng trẻ gào khóc thảm thiết bên cạnh thi thể người vợ mới cưới sau vụ tai nạn thương tâm vào chiều 10/9 khiến nhiều người xúc động.

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