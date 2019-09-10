Khoảng 20 giờ ngày 8/9, Công an huyện Lục Ngạn nhận được tin báo về việc chị Trần Thị Chung (SN 1982, trú tại thôn Cầu Đền, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) bị chồng là Đào Văn Hùng (SN 1978) đâm trọng thương.

Mới đây, tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ chồng đâm vợ rồi tự tử gây xôn xao dư luận địa phương.

Sau khi đâm vợ trọng thương, Hùng uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời, đến nay đã qua cơn nguy kịch.

Sự việc được người dân kịp thời phát hiện, đưa chị Chung đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Lục Ngạn cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều trị.

Theo hàng xóm, Hùng thường xuyên uống rượu, mỗi lần có hơi men là xảy ra mâu thuẫn với vợ. Tại thời điểm xảy ra sự việc, Hùng có biểu hiện say xỉn. Bị vợ nhắc nhở, đối tượng đã lấy dao bấm ở đầu giường đâm vợ rồi tự tử.

Vụ việc đang được Công an huyện Lục Ngạn điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cách đây ít ngày, tại Gia Lai cũng xảy ra vụ chồng đâm vợ rồi tự tử thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Nạn nhân là chị Hồ Thị Tâm (SN 1985, vợ Khánh). Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 2/9, sau khi đi làm về, chị Tâm và chồng là Lê Văn Khánh (SN 1979, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Khánh xô xát, giật điện thoại của vợ rồi ra tay hành hung. Thấy bố mẹ cãi nhau, cháu H. (SN 2008) và N. (SN 2012) chạy vào can ngăn. Khi Khánh dùng dao dọa chém thì chị Tâm dắt 2 con sang nhà hàng xóm lánh tạm.

Sau đó Khánh qua xin lỗi và đưa vợ con về nhà. Chị Tâm cùng hai con ngủ trong phòng ngủ, còn Khánh ngủ ở phòng khác gần bếp.

Đến khoảng 6 giờ sáng 3/9, cháu H. nghe tiếng cha gọi nên đi xuống nhà bếp. Lúc này Khánh đang nằm dưới nền đất, trên người có nhiều vết thương. Cháu bé lập tức gọi hàng xóm qua cứu giúp. Sau đó người dân tiếp tục phát hiện chị Tâm nằm chết trong phòng tắm với nhiều vết thương vùng cổ và lưng nên trình báo công an.

Được phát hiện kịp thời nên Khánh đã qua cơn nguy kịch. Sau khi tỉnh lại, Khánh đã thừa nhận hành vi giết vợ.

Do Khánh hay uống rượu, ghen tuông nên giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Rạng sáng 3/9, do nghi ngờ chị Tâm ngoại tình, Khánh dùng dao trong bếp đâm vợ tử vong rồi tự sát.